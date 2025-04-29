Новые условия в мобилизации май 2025 - что надо знать

Процесс подготовки мобилизованных. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

В мае произойдут изменения как в процессе мобилизации и мобилизационной подготовки, так и в оформлении отсрочки от мобилизации. Эти изменения коснутся, в частности, приложения "Резерв+".

Об этом сообщили Генштаб ВСУ и заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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С 1 мая в Украине произойдут серьезные изменения в процессе мобилизации и мобилизационной подготовки.

Так, было принято решение, что с начала мая будет сокращен срок переподготовки в учебных центрах для тех граждан, которые ранее имели статус "ограниченно годных".

Ранее период базовой общей военной подготовки для них составлял 45 суток. С 1 мая этот срок сокращается до 30 календарных дней.

Кроме того, меняется и сам процесс подготовки. Изменения включают, в частности:

меньший объем физических нагрузок;

создание отдельных учебных рот или взводов;

адаптацию программы для тех, кто будет служить в тыловых частях (обеспечении, охране, логистике, медицинских подразделениях).

Изменения в оформлении отсрочки

В начале мая изменится процесс оформления отсрочки, в частности, через мобильное приложение "Резерв+".

В нем появятся два типа отсрочек, которые можно будет оформить онлайн.

Это отсрочки для:

людей с временной непригодностью к службе на срок от 6 до 12 месяцев (на основе заключения военно-врачебной комиссии);

тех, у кого муж или жена служат в армии и есть ребенок до 18 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, в какие подразделения мобилизуют граждан старше 50 лет.

Добавим, мы сообщали о том, могут расширить список педагогов на право отсрочки от мобилизации.