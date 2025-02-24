Мобилизация в Украине — мобилизация по собственному желанию

Украинская военнослужащая. Фото: Varta1

Часть граждан Украины может быть мобилизована в ряды ВСУ только по их собственному желанию. Это, в частности, женщины, люди с инвалидностью или призывники.

Об этом говорится в материале "24 канала".

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Всеобщая мобилизация — принудительная и добровольная

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после того, как на всей территории страны было введено военное положение.

Всеобщая мобилизация является принудительной, она касается всех военнообязанных граждан.

Но есть часть граждан Украины, которые могут быть мобилизованы только по собственному желанию.

Кого мобилизуют только добровольно

Во-первых, это женщины в возрасте до 60 лет, которые были признаны военно-врачебными комиссиями пригодными к военной службе.

Кроме того, только добровольно могут мобилизовать следующие категории украинцев:

люди с инвалидностью;

те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, кто не подлежит мобилизации с 1 февраля 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев должен был получить отсрочку в феврале 2025 года.