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Мобілізація у грудні 2023 — чи може повістка прийти у платіжці за комуналку

4 грудня 2023 18:56
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — чи можуть вручати повістки з платіжками за комуналку
Хлопець переглядає платежі за комунальні послуги. Фото: google.com
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Деякі українські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію нібито військовозобов'язаним українцям приходять повістки разом із платіжками за комунальні послуги й у разі сплати рахунків документ вважається врученим. Звичайно, це спричинило черговий галас у суспільстві. 

Чи дійсно ТЦК та СП надсилають військовозобов'язаним чоловікам повістки разом із комуналкою та як слід діяти, якщо такий випадок стався з вами, розбираємося далі в матеріалі. 

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Журналісти видання Факти ICTV зателефонували до Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб отримати відповідь на це питання. 

Там відповіли, що повістки не мають жодного стосунку до комунальних послуг. 

"Який стосунок повістки мають до комунальних послуг? Ні, це неправда", — прокоментували у Київському міському ТЦК та СП.

 

Повістка у платіжці за комуналку — чи це можливо та як реагувати
Пара розбирається з комунальними рахунками. Фото: shutterstock.com

Що робити, якщо ви отримали повістку разом з комунальними платіжками 

Як розповів адвокат Андрій Межирицький у коментарі ТСН, оскільки за законом керівники ЖЕКу мають право вручати повістку військовозобов'язаним чоловікам, то не виключено, що ТЦК можуть попросити оповіщувати громадян таким чином, передавши вже заповнені повістки. 

Проте, жодної юридичною сили така повістка не матиме, адже вручена вона не належним чином. Повістка вважається належно врученою, коли її видали особисто в руки військовозобов'язаному і той розписався, що дійсно отримав її.

За словами Межирицького, є помилкова думка щодо того, якщо комуналка сплачена, то і повістка, прикріплена до платіжки, вважається врученою.

"Законом такого не передбачено. Довести, що повістка вручена належним чином, можна в тому разі, якщо там є підпис особи, якій ця повістка вручається. Крім того, незрозуміло, хто саме сплатив комуналку", — уточнює адвокат.

Раніше ми повідомляли, в Україні вже діють нові правила видачі повісток.

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо вам вручають повістку у черзі на заправці.

Також ми розповідали, чи законне вручення повістки на вулиці.

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