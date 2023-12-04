Мобилизация в Украине — могут ли вручать повестки с платежками за коммуналку

Парень пересматривает платежи за коммунальные услуги. Фото: google.com

Некоторые украинские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы военнообязанным украинцам приходят повестки вместе с платежками за коммунальные услуги и в случае уплаты счетов документ считается врученным. Конечно, это повлекло за собой очередную шумиху в обществе.

Действительно ли ТЦК и СП присылают военнообязанным мужчинам повестки вместе с коммуналкой и как следует действовать, если такой случай произошел с вами, разбираемся далее в материале.

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Журналисты издания Факти ICTV позвонили в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы получить ответ на этот вопрос.

Там ответили, что повестки не имеют никакого отношения к коммунальным услугам.

"Какое отношение повестки имеют к коммунальным услугам? Нет, это неправда", — прокомментировали в Киевском городском ТЦК и СП.

Пара разбирается с коммунальными счетами. Фото: shutterstock.com

Что делать, если вы получили повестку вместе с коммунальными платежками

Как рассказал адвокат Андрей Межирицкий в комментарии ТСН, поскольку по закону руководители ЖЭКа вправе вручать повестку военнообязанным мужчинам, то не исключено, что ТЦК могут попросить оповещать граждан таким образом, передав уже заполненные повестки.

Однако никакой юридической силы такая повестка не будет иметь, ведь вручена она не должным образом. Повестка считается надлежащим образом врученной, когда ее выдали лично в руки военнообязанному и тот расписался, что действительно получил ее.

По словам Межирицкого, ошибочное мнение относительно того, если коммуналка оплачена, то и повестка, прикрепленная к платежке, считается врученной.

"Законом такого не предусмотрено. Доказать, что повестка вручена должным образом, можно в том случае, если там есть подпись лица, которому эта повестка вручается. Кроме того, непонятно, кто заплатил коммуналку", — уточняет адвокат.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже действуют новые правила выдачи повесток.

Напомним, что мы писали, что делать, если вам вручают повестку в очереди на заправке.

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