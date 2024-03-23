Будут ли мобилизовать в ВСУ мужчин моложе 25 лет — официальный ответ

Воин ВСУ на фронте, 2022 год. Фото: Владимир Скоростецкий/АрмияInform

Довольно часто военные эксперты и сами защитники высказывают мнение, что служить в ВСУ должны молодые мужчины. В новом законопроекте о мобилизации народные депутаты предусмотрели снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Но планируют ли власти Украины снизить призывной возраст еще больше? На этот вопрос ответил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета Совета по национальной безопасности Федор Вениславский.

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Так, по его словам, этот вопрос пока даже не обсуждается ни на каком уровне. В планах власти нет принудительно мобилизовывать мужчин моложе 25 лет.

"Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет, нет и не было в настоящее время. Я думаю, что эти дискуссии точно даже не ведутся и даже не инициируются ни на каком уровне", — подчеркнул нардеп.

128 горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

В то же время Вениславский отметил, что уменьшение возраста призыва с 27 до 25 лет точно будет. И этого следует ожидать с принятием законопроекта №10449.

"Это тот вопрос, о котором мы уже говорили. Я думаю, что это точно нужно делать. В законе, который мы сейчас рассматриваем, эти нормы также есть — что военнообязанными становятся те граждане Украины, которые не проходили военную службу, в возрасте от 25 лет, а не от 27, как это сейчас", — пояснил чиновник.

Таким образом, Украина возвращается к старым нормам, ведь этот возрастной порог существовал в Украине до 2015 года. Тогда к 25 годам человек должен был пройти срочную военную службу.

Поскольку срочную службу собираются ликвидировать, мужчины от 18 до 25 лет должны будут пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу, которая продлится около 5 месяцев.

Следует также отметить, что в соответствии с украинским законодательством лица до 25 лет имеют право добровольно вступить в ряды ВСУ, подписав соответствующий контракт.

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