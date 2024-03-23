Будут ли мобилизовать в ВСУ мужчин моложе 25 лет — официальный ответ

Мобилизация украинцев моложе 25 лет — в Раде сделали официальное заявление
Довольно часто военные эксперты и сами защитники высказывают мнение, что служить в ВСУ должны молодые мужчины. В новом законопроекте о мобилизации народные депутаты предусмотрели снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.
Но планируют ли власти Украины снизить призывной возраст еще больше? На этот вопрос ответил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета Совета по национальной безопасности Федор Вениславский.
Так, по его словам, этот вопрос пока даже не обсуждается ни на каком уровне. В планах власти нет принудительно мобилизовывать мужчин моложе 25 лет.
"Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет, нет и не было в настоящее время. Я думаю, что эти дискуссии точно даже не ведутся и даже не инициируются ни на каком уровне", — подчеркнул нардеп.
В то же время Вениславский отметил, что уменьшение возраста призыва с 27 до 25 лет точно будет. И этого следует ожидать с принятием законопроекта №10449.
"Это тот вопрос, о котором мы уже говорили. Я думаю, что это точно нужно делать. В законе, который мы сейчас рассматриваем, эти нормы также есть — что военнообязанными становятся те граждане Украины, которые не проходили военную службу, в возрасте от 25 лет, а не от 27, как это сейчас", — пояснил чиновник.
Таким образом, Украина возвращается к старым нормам, ведь этот возрастной порог существовал в Украине до 2015 года. Тогда к 25 годам человек должен был пройти срочную военную службу.
Поскольку срочную службу собираются ликвидировать, мужчины от 18 до 25 лет должны будут пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу, которая продлится около 5 месяцев.
Следует также отметить, что в соответствии с украинским законодательством лица до 25 лет имеют право добровольно вступить в ряды ВСУ, подписав соответствующий контракт.
Раньше мы писали, какие агропредприятия вправе бронировать работников.
Напомним, мы сообщали, подлежит ли мобилизации в ВСУ отец в декрете.
Также мы информировали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за депрессии.
Читайте Новини.LIVE!