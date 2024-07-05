Відстрочка від мобілізації — чи можуть забрати до армії з ампутованими пальцями

Військовозобов'язаний українець проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки в Україні мають право на відстрочку від призову. Зокрема це стосується громадян, які мають серйозні хвороби, проблеми зі здоров'ям та каліцтва. Проте, чоловіки, які мають ампутовані пальці на руках або ногах, не завжди можуть розраховувати на звільнення від військової служби.

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Коли таких громадян можуть мобілізувати, розповіла адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult.

Так, правозахисниця підкреслила, коли мова йде про відстрочку через проблеми зі здоров'ям, то ВЛК для надання свого висновку, чи може людина служити в армії, керується Розкладом хвороб.

Щодо ампутації пальців рук або ніг, інформацію про це містить ст. 62 " Включено: набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи S60-69, S90-99, набуті деформації кінцівок Т11, Т13, Т92, Т93, набута плоскостопість М20-М21; фібробластичні порушення М72".

Усі порушення поділяються на чотири типи:

Зі значними порушеннями функцій; З помірними порушеннями функцій; З незначними порушеннями функцій; Без порушень функцій.

Відсутність кількох пальців або фаланг пальців, відсутність кисті та інші види ампутації чи дефектів характеризується як "незначне порушення функцій" або "помірне порушення функцій.

Проте, як підкреслила Марина Бекало, в обох випадках необхідний огляд лікаря та індивідуальне визначення ступеня придатності до військової служби.

Якщо військовозобов’язаний не здатен виконувати лише певні функції через ампутацію, то все одно може бути визнаний придатним, з поміткою "з певними обмеженнями". Тож, виключати мобілізацію не можна.

"Але з практики скажу, людина якщо має деформацію кисті (або стопи), військкомати не поспішають мобілізувати таку особу, даруйте, але це потім "головний біль" для самої армії, ну і для самої людини само собою", — додала адвокатка.

Чоловік проходить ВЛК. Фото: АрміяInform

Варто зауважити, що раніше лікар із військово-лікарської комісії Микола Анатолійович у проєкті "Ісландія" розповів, чи можуть мобілізувати чоловіка, який має ампутацію пальців на руках або ногах. За його словами, це не є приводом для звільнення від військової служби.

"Відсутність, скажімо, вказівного пальця приводом для непридатності не є. Як не є приводом для звільнення зі служби й відсутність чотирьох пальців на одній руці", — сказав він.

Раніше ми писали, чи може військовозобов'язана особа отримати відстрочку через зламану кінцівку.

Нагадаємо, ми розповідали, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.

Також ми інформували, хто з українців втратить право на відстрочку вже з 1 липня 2024 року.