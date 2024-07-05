Отсрочка от мобилизации — могут ли забрать в армию с ампутированными пальцами

Военнообязанный украинец проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины в Украине имеют право на отсрочку от призыва. В частности, это касается граждан, имеющих серьезные болезни, проблемы со здоровьем и увечья. Однако мужчины, имеющие ампутированные пальцы на руках или ногах, не всегда могут рассчитывать на освобождение от военной службы.

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Когда таких граждан могут мобилизовать, рассказала адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult.

Так, правозащитница подчеркнула, когда речь идет об отсрочке из-за проблем со здоровьем, то ВВК для предоставления своего вывода, может ли человек служить в армии, руководствуется Расписанием болезней.

Относительно ампутации пальцев рук или ног, информация об этом содержит ст. 62 "Включены: приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы S60-69, S90-99, приобретенные деформации конечностей Т11, Т13, Т92, Т93, приобретенное плоскостопие М20-М21; фибробластические нарушения М72".

Все нарушения делятся на четыре типа:

Со значительными нарушениями функций; С умеренными нарушениями функций; С незначительными нарушениями функций; Без нарушений функций.

Отсутствие нескольких пальцев или фаланг пальцев, отсутствие кисти и другие виды ампутации или дефектов характеризуется как незначительное нарушение функций или умеренное нарушение функций.

Однако, как подчеркнула Марина Бекало, в обоих случаях необходим осмотр врача и индивидуальное определение степени годности к военной службе.

Если военнообязанный не способен выполнять только определенные функции из-за ампутации, то все равно может быть признан пригодным с пометкой "с определенными ограничениями". Так что исключать мобилизацию нельзя.

"Но из практики скажу, человек если имеет деформацию кисти (или стопы), военкоматы не спешат мобилизовать такое лицо, извините, но это потом "головная боль" для самой армии, ну и для самого человека само собой", — добавила адвокат.

Мужчина проходит ВВК. Фото: АрмияInform

Следует заметить, что ранее врач из военно-врачебной комиссии Николай Анатольевич в проекте "Исландия" рассказал, могут ли мобилизовать мужчину, имеющего ампутацию пальцев на руках или ногах. По его словам, это не повод для освобождения от военной службы.

"Отсутствие, скажем, указательного пальца поводом для негодности не является. Как и поводом для увольнения со службы отсутствие четырех пальцев на одной руке", — сказал он.

Ранее мы писали, может ли военнообязанное лицо получить отсрочку из-за сломанной конечности.

Напомним, мы рассказывали, как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью.

Также мы информировали, кто из украинцев лишится права на отсрочку уже с 1 июля 2024 года.