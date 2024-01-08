Мобілізація українців за кордоном — Дикий оцінив, наскільки це можливо

Екскомандир "Айдара" Євген Дикий. Фото: пресс-центр УКМЦ

Україна не має механізмів мобілізації чоловіків, які перебувають за кордоном. Якщо влада все ж намагатиметься екстрадувати українців, то це буде "дуже потужним пострілом собі в ногу" та привід для розкрутки російської пропаганди.

Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

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Євген Дикий вважає, що ідея мобілізувати українців з-за кордону із тої серії, що наповнити держбюджет коштом скарбів Полуботка і не дуже реально.

"На жаль, жодних механізмів примусової мобілізації українців за кордоном у нас нема, а спроба їх звідти екстрадувати буде дуже потужним пострілом собі в ногу. Якщо ми спробуємо вимагати видачі ухилянтів із Європи, всі вони подадуть заяви на надання політичного притулку, і всі європейські суди будуть завалені їхніми справами. В підсумку притулок їм нададуть, оскільки на Заході "пацифізм" та ухилення від примусового призову давно вже є "залізобетонною" підставою для надання захисту", — пояснює аналітик.

Крім того, він додав, що це зіграє на руку ворожій пропаганді. РосЗМІ миттєво розкрутять тезу про те, що навіть путінський режим не намагається повернути своїх "бєглих" з-за кордону, тож Україна виглядатиме більшою диктатурою.

"Враховуючи, що підтримка України за кордоном і так меншає з кожним тижнем та місяцем, ми мало чим іншим могли б собі нашкодити гірше, аніж спробою вимагати видачі ухилянтів. Все що ми можемо реально — звертатись до сумління та вести якусь рекрутингову кампанію для закордонних українців. Але ефективність її я б особисто оцінив як швидше за все нульову або щось біля того", — сказав Євген Дикий.

Колишній військовий припускає, що більшість українців, які перебували за кордоном і хотіли захищати свою країну, уже повернулися.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в мережі шириться інформація, що чоловікам, які за кордоном звертатимуться для отримання нового паспорта, вручатимуть тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Проте цей фейк поширює російська пропаганда.

Додамо, в Україні готуються до серйозних змін щодо мобілізації. Все на тлі проблем, які виникали упродовж останнього року. Українці масовано втрачають мотивацію йти воювати.

Також ми писали, що Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради незабаром ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Це станеться у вівторок, 9 січня.