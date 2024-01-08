Мобілізація в Україні — чи підтримали в ОП бронювання чоловіків з високою зарплатою
В Офісі президента України відмовилися від ідеї бронювати чоловіків від мобілізації, які мають високу заробітну плату. Раніше таке право хотіли надавати військовозобов'язаним, які сплачують до бюджету не менше 6 000 грн податків.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Бронювання чоловіків від мобілізації
"По ідеї від Шурми бронюванню за податки 6 тисяч +, про які писав Forbes та інші ЗМІ….вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже….мʼяко кажучи, дивною?" — наголосив Железняк.
Нардеп нагадав ідеї, які раніше хотів впровадити Офіс президента, однак не склалося:
- "єБабуся";
- 10% податок на імпорт;
- "10-10-10";
- продаж підакцизних товарів тільки безготівково;
- взагалі відмова від готівки;
- ЕкоРейджер (єдиний орган для всіх перевірок);
- ВВП 1 трлн доларів за 10 років;
- малі ядерні реактори;
- держмонополіст на експорт зерна.
Нагадаємо, в Україні готуються до серйозних змін щодо мобілізації. Все на тлі проблем, які виникали упродовж останнього року. Українці масовано втрачають мотивацію йти воювати.
Також ми писали, що комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради незабаром ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Це станеться у вівторок, 9 січня.
Додамо, адвокат Роман Лихачов завив, що мобілізацією повинні займатися Центри надання адмінпослуг. На його думку, ефективним інструментом для цього буде портал "Дія".
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