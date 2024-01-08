Мобілізація в Україні — чи підтримали в ОП бронювання чоловіків з високою зарплатою

128-а окрема гірсько-штурмова бригада. Фото: ZAXID.NET

В Офісі президента України відмовилися від ідеї бронювати чоловіків від мобілізації, які мають високу заробітну плату. Раніше таке право хотіли надавати військовозобов'язаним, які сплачують до бюджету не менше 6 000 грн податків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Бронювання чоловіків від мобілізації

"По ідеї від Шурми бронюванню за податки 6 тисяч +, про які писав Forbes та інші ЗМІ….вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже….мʼяко кажучи, дивною?" — наголосив Железняк.

Нардеп нагадав ідеї, які раніше хотів впровадити Офіс президента, однак не склалося:

"єБабуся";

10% податок на імпорт;

"10-10-10";

продаж підакцизних товарів тільки безготівково;

взагалі відмова від готівки;

ЕкоРейджер (єдиний орган для всіх перевірок);

ВВП 1 трлн доларів за 10 років;

малі ядерні реактори;

держмонополіст на експорт зерна.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні готуються до серйозних змін щодо мобілізації. Все на тлі проблем, які виникали упродовж останнього року. Українці масовано втрачають мотивацію йти воювати.

Також ми писали, що комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради незабаром ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Це станеться у вівторок, 9 січня.

Додамо, адвокат Роман Лихачов завив, що мобілізацією повинні займатися Центри надання адмінпослуг. На його думку, ефективним інструментом для цього буде портал "Дія".