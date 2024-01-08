Мобилизация украинцев за границей — Дикий оценил, насколько это возможно

Экскомандир "Айдара" Евгений Дикий. Фото: пресс-центр УКМЦ

У Украины нет механизмов мобилизации мужчин, которые находятся за границей. Если власти все же будут пытаться экстрадировать украинцев, то это будет "очень мощным выстрелом себе в ногу" и поводом для раскрутки российской пропаганды.

Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

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Евгений Дикий считает, что идея мобилизовать украинцев из-за границы из той серии, что наполнить госбюджет на средства сокровищ Полуботка и не очень реально.

"К сожалению, никаких механизмов принудительной мобилизации украинцев за границей у нас нет, а попытка их оттуда экстрадировать будет очень мощным выстрелом себе в ногу. Если мы попытаемся потребовать выдачи уклонистов из Европы, все они подадут заявления на предоставление политического убежища и все европейские суды будут завалены их делами. В результате приют им предоставят, поскольку на Западе "пацифизм" и уклонение от принудительного призыва давно уже являются "железобетонным" основанием для предоставления защиты", — объясняет аналитик.

Кроме того, он добавил, что это сыграет на руку вражеской пропаганде. РосСМИ мгновенно раскрутят тезис о том, что даже путинский режим не пытается вернуть своих "бегущих" из-за границы, поэтому Украина будет выглядеть большей диктатурой.

"Учитывая, что поддержка Украины за границей и так уменьшается с каждой неделей и месяцем, мы мало чем другим могли бы себе навредить хуже, чем попыткой потребовать выдачи уклонистов. Все что мы можем реально — обращаться к совести и вести какую-то рекрутинговую кампанию для зарубежных украинцев. Но эффективность ее я бы лично оценил как, скорее всего, нулевую или что-то около того", — сказал Евгений Дикий.

Бывший военный предполагает, что большинство находившихся за рубежом украинцев, которые хотели защищать свою страну, уже вернулись.

Напомним, недавно стало известно, что в сети распространяется информация, что мужчинам, которые будут за границей обращаться за получением нового паспорта, будут вручать временные проездные документы для возвращения в Украину. Однако этот фейк распространяет русская пропаганда.

Добавим, в Украине готовятся к серьезным изменениям в мобилизации. Все на фоне возникающих проблем в течение последнего года. Украинцы массированно теряют мотивацию идти воевать.

Также мы писали, что Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады в скором времени примет окончательное решение по законопроекту о мобилизации. Это произойдет во вторник, 9 января.