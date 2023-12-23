Мобілізація українців за кордоном — Подоляк пояснив, чи буде примусовий призов

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: сайт президента

В Україні не вчущають розмови на тлі нещодовньої заяви міністра оборони Рустема Умєрова про мобілізацію українців за кордоном. Влада країна навздовгін почала пояснювати, що ж насправді означають ймовірні зміни в мобілізації. Утім, при призов чоловіків за межами країни наразі не йдеться.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі ранкової програми "Панюта.Підсумки".

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Чи мобізуватимуть українців за кордон

Як розповів радник ОП, наразі така ідея неможлива. Попри це, українці, які перебувають за кордоном, уже зробили свій вибір, про те, чи "їм потрібно дати можливість юридично з цієї ситуації вийти".

"І тут є пропозиції дозволити йти через рекрутинг — добровільний контракт, повертатися в країну, і тоді юридичні претензії будуть зняті. Але щодо примусової мобілізації — в інших юридичних просторах ми не проведемо ніяких примусових мобілізацій, це неможливо", — наголосив Подоляк.

Крім того, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що країнам варто поставити під питання допомогу українцям, які ховаються від призову за кордоном. Для цього українським уряд буде консультуватися з іншими колегами.

Мобілізація чоловіків за кордоном — що відомо

В Україні стартувала робота над законопроєктом, який дозволить призивати на військову службу українців, які перебувають за кордоном. Його планують представити в січні, у перші дні засідання Верховної Ради.

Додамо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що потрібно мобілізувати 500 тисяч додаткових осіб. Утім, такої значної кількості призовників ми не побачимо найближчим часом. Все через складні мобілізаційні процеси.