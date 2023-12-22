На Банковій пропонують обмеження для чоловіків, які ховаються за кордоном від мобілізації

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: РБК-Україна

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що країнам варто поставити під питання допомогу українцям, які ховаються від призову за кордоном. Для цього українським уряд буде консультуватися з іншими колегами.

Про це Михайло Подоляк повідомив в ефірі телемарафону.

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Подоляк наголосив, що країнам варто поставити під питання допомогу українцям, які ховаються від призову за кордоном. Він цілком підтримує ідею щодо мобілізації чоловіків, які виїхали.

"Дивно виглядає, що хтось тут має нести відповідальність, за те, що відбувається в країні, а хтось там просто почекає, поки все виконають. Потім приїдуть і будуть далі, як нічого й не було, відбудовувати Україну", — сказав він.

Також радник керівника Офісу Президента додав, що наша влада буде консультуватися з урядами інших країн щодо призову українців з-за кордону.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають в Німеччині чи інших країнах, мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.

Незадовго в Німеччині відреагували на слова українського міністра оборони. Там заявили, що країна не буде депортувати в Україну чоловіків призовного віку і не примушуватиме їх до мобілізації.

Також ми писали, що українське командування планує мобілізувати ще 450-500 тисяч людей. Однак остаточне рішення ще не ухвалене, адже це потребує додаткових фінансів, зокрема 500 млрд грн, а наша держава зараз не має таких коштів.