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Мобилизация условно осужденных — что говорит закон

23 июля 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Призыв условно осужденных граждан в особый период, особенности
Украинские осуждены. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в особый период могут быть мобилизованы военнообязанные граждане, осужденные, в частности, с условным сроком. Этих граждан мобилизуют по решению Генштаба ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, к которой привлекаются все военнообязанные граждане нашего государства.

Часть этих граждан была осуждена или имеет условные сроки. Юристы объяснили, могут ли призвать таких военнообязанных.

На каких условиях их можно призвать

Юрий Айвазян отметил, что, согласно новому закону о мобилизации, в особый период могут быть призваны в ряды ВСУ лица, ранее осужденные к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Такие лица мобилизуются согласно решению Генерального штаба Вооруженных сил, соответствующих подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ.

Напомним, по словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, в Украине можно мобилизовать еще около 27 тысяч осужденных. В настоящее время в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал, к каким последствиям может привести мобилизация заключенных. По его мнению, случаев самовольного ухода от части и дезертирства избежать не удастся.

Генштаб ВСУ мобилизация война в Украине военнообязанные осужденные

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