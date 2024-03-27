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Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

27 марта 2024 02:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва
Человек держит военный билет. Фото: соцсети
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан могут получить отсрочку. Речь идет о больных людях, среди прочего, страдающих ожирением. Такие лица могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе в зависимости от степени ожирения и сопутствующих заболеваний.

Об этом сообщает адвокат Андрей Межирицкий.

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По словам правозащитника, степень годности/непригодности лиц к военной службе определяется согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г. №402.

Этим положением, в частности, утверждено расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степени пригодности к военной службе.

"Заболевание ожирения как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва на военную службу содержится в статье 13 настоящего Расписания. При этом в этой статье указаны все виды ожирения. Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит или подлежит лицо мобилизации во время военного положения", — утверждает адвокат.

В то же время, Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины содержит Пояснения по применению статей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе.

Пояснения статьи 13 отмечают, что есть только три степени ожирения (хотя современная медицина выделяет пять степеней).

Лица, у которых диагностированы болезни, соответствующие статьи 13 "Б", графе II могут быть в индивидуальном порядке признаны непригодными к военной службе или ограниченно пригодными.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных украинцев должен явиться в ТЦК и СП без повестки уже с 1 апреля.

Напомним, мы сообщали, кто может устроиться на работу без военного билета.

Также мы информировали о том, что в ГНСУ рассказали, какие пути выбирают уклонисты для побега за границу.

болезнь
армия
военный призыв
мобилизация
отсрочка

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