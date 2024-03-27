Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

Человек держит военный билет. Фото: соцсети

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан могут получить отсрочку. Речь идет о больных людях, среди прочего, страдающих ожирением. Такие лица могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе в зависимости от степени ожирения и сопутствующих заболеваний.

Об этом сообщает адвокат Андрей Межирицкий.

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По словам правозащитника, степень годности/непригодности лиц к военной службе определяется согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г. №402.

Этим положением, в частности, утверждено расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степени пригодности к военной службе.

"Заболевание ожирения как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва на военную службу содержится в статье 13 настоящего Расписания. При этом в этой статье указаны все виды ожирения. Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит или подлежит лицо мобилизации во время военного положения", — утверждает адвокат.

В то же время, Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины содержит Пояснения по применению статей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе.

Пояснения статьи 13 отмечают, что есть только три степени ожирения (хотя современная медицина выделяет пять степеней).

Лица, у которых диагностированы болезни, соответствующие статьи 13 "Б", графе II могут быть в индивидуальном порядке признаны непригодными к военной службе или ограниченно пригодными.

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