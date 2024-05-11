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Мобилизация в Украине — очереди в ТЦК и как проходит ВВК

11 мая 2024 11:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Мобилизация в Украине – очереди в ТЦК и как проходит ВЛК
Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года, не только изменяет статус многих граждан, но и вызывает ряд вопросов по процессу мобилизации сам по себе. Сейчас под ТЦК выстраиваются очереди из мужчин, которые хотят обновить свои данные, но иногда у них это занимает более нескольких дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как украинцы обновляют данные в ТЦК

Одним из аспектов мобилизации является вручение повесток. Недавно в сети появилось видео, где представитель ТЦК передает повестку мужчине без сопротивления и скандалов. Такие сцены могут показаться неожиданными, но они становятся все более распространенными в контексте мобилизации.

Однако очереди в военкоматы и процесс прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) вызывают наибольшее возмущение среди тех, кто стал объектом мобилизации. Журналистка пообщалась с мужчинами, стоящими в очередях перед военкоматами, и узнала, что большинство из них прибыли сюда собственной инициативой, а не ждут, пока их вызовут из ТЦК.

Также важна цветная разметка очередей перед военкоматами. Красная очередь предназначена для тех, кто идет на медкомиссию впервые, зеленая — для призывников от 17 до 25 лет, желтая — для офицеров, а черная — это мобилизация, когда люди пришли за повесткой или с добровольным намерением вступить в армию.

Несмотря на попытки организовать очереди и избежать конфликтов, время в очереди может оказаться неутешительным. Мужчины жалуются на продолжительность ожидания, которая может составлять несколько дней, а также на всеобщую неорганизованность процесса.

Раньше мы писали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.

Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинцев, которые вовремя не обновят данные в ТЦК и СП.

Также мы информировали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.

мобилизация
война в Украине
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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