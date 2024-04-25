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Мобілізація в Україні — які документи необхідно взяти до ТЦК

25 квітня 2024 13:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мобілізація в Україні — які документи необхідно взяти до ТЦК
Військовий працює на комп'ютері. Фото: apostrophe.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані повинні звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оновлення своїх даних. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

У тексті оприлюдненого 17 квітня закону перераховано документи, які необхідно взяти до ТЦК.

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Документи, які потрібно взяти до ТЦК

Вони мають 60 днів з моменту набуття чинності закону про посилення мобілізаційних заходів для виконання цієї вимоги.

Для відвідування ТЦК та СП необхідно мати при собі оригінали й копії наступних документів:

  • паспорта громадянина України;
  • ідентифікаційний номер;
  • військово-облікові документи;
  • медичні документи;
  • водійське посвідчення (якщо є);
  • довідку про освіту;
  • документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (за наявності);
  • документи, що засвідчують право на відстрочку (якщо такі є).

Також повідомляється, що у разі неявки військовозобов’язаного до ТЦК та СП протягом десяти днів, спочатку його будуть шукати правоохоронні органи, а потім ТЦК може написати заяву до суду.

Крім того, громадянин має перебувати на військовому обліку, з якого вилучаються лише ті, хто визнаний непридатним до служби, помер або з інших причин не може служити.

Як відомо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав документ. Закон про мобілізацію в Україні набуде чинності 18 травня.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, оновлено умови призову осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи на військову службу. 

Раніше у Міноборони розповіли про покарання за невиконання обов'язків під час мобілізації.

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