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Мобилизация в Украине — какие документы необходимо взять в ТЦК

25 апреля 2024 13:24
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Бригадир София
редактор
Мобилизация в Украине — какие документы необходимо взять в ТЦК
Военный работает на компьютере. Фото: apostrophe.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные должны обратиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки для обновления своих данных. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В тексте обнародованного 17 апреля закона перечислены документы, какие необходимо взять в ТЦК. 

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Документы, которые нужно взять в ТЦК

Они имеют 60 дней с момента вступления в силу закона об усиления мобилизационных мер для выполнения этого требования.

Для посещения ТЦК и СП необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:

  • паспорта гражданина Украины;
  • идентификационный номер;
  • военно-учетные документы;
  • медицинские документы;
  • водительское удостоверение (если есть);
  • справку об образовании;
  • документы, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку над лицами с инвалидностью (при наличии);
  • документы, удостоверяющие право на отсрочку (если таковые имеются).

Также сообщается, что в случае неявки военнообязанного в ТЦК и СП в течение десяти дней, сначала его будут искать правоохранительные органы, а затем ТЦК может написать заявление в суд.

Кроме того, гражданин должен состоять на военном учете, из которого изымаются только те, кто признан непригодным к службе, умер или по другим причинам не может служить.

Как известно, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал документ. Закон о мобилизации в Украине вступит в силу 18 мая.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации, обновлены условия призыва лиц с инвалидностью I, II, III группы на военную службу.

Ранее в Минобороны рассказали о наказаниях за неисполнение обязанностей во время мобилизации.

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