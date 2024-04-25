Мобилизация в Украине — какие документы необходимо взять в ТЦК
Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные должны обратиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки для обновления своих данных. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
В тексте обнародованного 17 апреля закона перечислены документы, какие необходимо взять в ТЦК.
Документы, которые нужно взять в ТЦК
Они имеют 60 дней с момента вступления в силу закона об усиления мобилизационных мер для выполнения этого требования.
Для посещения ТЦК и СП необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:
- паспорта гражданина Украины;
- идентификационный номер;
- военно-учетные документы;
- медицинские документы;
- водительское удостоверение (если есть);
- справку об образовании;
- документы, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку над лицами с инвалидностью (при наличии);
- документы, удостоверяющие право на отсрочку (если таковые имеются).
Также сообщается, что в случае неявки военнообязанного в ТЦК и СП в течение десяти дней, сначала его будут искать правоохранительные органы, а затем ТЦК может написать заявление в суд.
Кроме того, гражданин должен состоять на военном учете, из которого изымаются только те, кто признан непригодным к службе, умер или по другим причинам не может служить.
Как известно, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал документ. Закон о мобилизации в Украине вступит в силу 18 мая.
Напомним, согласно новому закону о мобилизации, обновлены условия призыва лиц с инвалидностью I, II, III группы на военную службу.
Ранее в Минобороны рассказали о наказаниях за неисполнение обязанностей во время мобилизации.
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