Мобилизация в Украине — кого из женщин могут призвать на военную службу

Женщина-военнослужащая. Фото иллюстративное: facebook.com/olenazelenska.official

Новый закон о мобилизации, принятый Верховной Радой Украины 11 апреля, нормирует мобилизацию женщин во время военного положения и в мирное время. Принудительной мобилизации для женщин не будет, однако представительницам некоторых профессий следует встать на обязательный учет.

Новини.LIVE узнали, что изменит новый закон для женщин и кого могут призвать.

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Кто должен стать на военный учет

По-прежнему на военном учете должны быть женщины, у которых есть фармацевтическая или медицинская специальность: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты от 18 до 60 лет. Женщины этих специальностей должны явиться в ТЦК и СП, чтобы стать на учет, еще с 1 октября 2023 года.

Женщины, имеющие другие профессии, могут стать на учет по собственному желанию.

Будут ли мобилизовать всех женщин-медиков

Женщин, стоящих на военном учете, могут призвать на военную службу или привлечь к обороне государства в военное время исключительно добровольно и с их согласия. Даже в мирное время женщин принимают на военную службу и службу в военном резерве только по контракту.

Должны ли женщины проходить базовую военную службу

Базовую военную службу обязательно должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Женщины могут проходить подготовку по собственному желанию.

Правда, с 1 сентября 2025 все студентки медицинских специальностей должны будут пройти базовую военную подготовку при университетах и училищах. Такая подготовка будет длиться до трех месяцев.

Законом предусмотрено гендерное равенство в армии: женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, в одинаковых условиях принимаются на службу по контракту, призываются и проходят военную службу.

Кто из женщин не может мобилизоваться или имеет право уйти с военной службы

Призыву не подлежат забронированные работники и работницы, соискатели предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной форме, докторанты и интерны. Уволиться со службы женщины могут в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком. Также не будут мобилизовать:

жен, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет;

женщин и мужчин воспитывающих троих и более детей младше 18 лет (если не имеют задолженности с уплатой алиментов более трех месяцев);

женщин и мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья или возрасту;

женщин и мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель умер, его лишили родительских прав, признали пропавшим без вести, или он находится в месте лишения свободы;

женщин и мужчин опекунов или приемных родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Или если ребенок — совершеннолетний с I или II группой инвалидности;

женщин и мужчин, воспитывающих ребенка до 18 лет, больного тяжелыми поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, онкологией, параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми заболеваниями почек;

усыновителей, которые содержат ребенка до 18 лет, который до этого был сиротой;

тех, кто имеет мужа (жену) — лицо с инвалидностью I или II групп;

тех, кто имеет мужа (жену) — лицо с инвалидностью III группы, которое он (она) получили, потеряв конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов, или если он (она) имеют онкологию или психические пороки;

тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II групп или те, у кого один из родителей мужа (жены) имеет инвалидность I или II групп (если больше нет не военнообязанных, которые смогут за ними ухаживать);

тех, у кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или участия в боевых действиях во время военного положения;

тех, чьим близким родственникам присвоили звание "Герой Украины".

Напомним, юрист Андрей Топчий объяснил, кто из военнообязанных мужчин может получить бронирование.

Также ранее стало известно, что осужденным, которые будут служить в рядах ВСУ, не будут платить зарплату. К тому же такие бойцы не смогут уходить в ежегодный отпуск.