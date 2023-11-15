У Раді пропонують мобілізувати до ЗСУ лише морально готових захищати країну

Військові в строї. Фото: ОП

В Україні хочуть внести зміни у правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт №10209 зареєстрували у Верховній Раді. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою.

Автором проєкту закону є народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

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Мобілізація за письмовою згодою

Проєктом закону пропонується призивати громадян на військову службу під час мобілізації, враховуючи морально-вольові якості та письмове підтвердження готовності захищати країну зі зброєю в руках.

"Законодавство дозволяє примусово мобілізувати всіх громадян військовозобовʼязаного віку та стану здоровʼя, крім тих, хто має відстрочку або заброньований. Проте, на моє переконання, це неадекватні норми, які виключно шкодять. Тому я вже не вперше пропоную зміни, які змусять ТЦК і СП шукати й мобілізувати саме готових і фізично, і морально стати на захист країни, а не всіх поспіль для кількості", — прокоментував автор законопроєкту Георгій Мазурашу.

На його переконання, немає сенсу мобілізувати громадянина, якщо він морально не готовий захищати країну.

"Бо як зазначають добровольці, через таких загнаних погрозами і примусом в армії суцільні проблеми. Вони відмовляються виконувати накази, залишають позиції, тікають, здаються в полон", — каже нардеп.

Мобілізація поліцейських, прокурорів, пенсіонерів МВС

Законопроєктом також пропонується мобілізувати військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку або заброньовані за їхньою згодою та за умови, що вони мають досвід роботи в державних структурах протягом щонайменше двох років у разі, якщо вони обіймали посади, які передбачали використання вогнепальної зброї та мають відповідний досвід.

"Такі зміни, в разі їх ухвалення, надають можливість призивати на військову службу представників охоронних відомств, поліцейських, працівників прокуратури, Служби безпеки України з терміном на шість місяців", — пояснила адвокатка Марина Бекало.

За словами Георгія Мазурашу, це, зокрема, стосується молодих пенсіонерів правоохоронних органів, наприклад, пенсіонерів МВС.

"Які велику частину життя мали справу зі зброєю, а тепер, будучи військовозобовʼязаного віку і стану, чомусь не призиваються на військову службу під час мобілізації", — прокоментував нардеп.

Законопроєктом передбачена можливість залучати до 30% особового складу правоохоронних органів до лав ЗСУ. Такі зміни забезпечать можливість ротації військовослужбовців, призваних під час мобілізації, які проходять службу протягом понад шести місяців.

"Терміном до шести місяців на правових засадах мобілізації, зокрема для забезпечення ротації тих мобілізованих, які служать без ротації понад шість місяців", — розповів Георгій Мазурашу.

Звільнення з військової служби за власним бажанням

Крім того, законопроєктом пропонується можливість звільнитися з військової служби таким категоріям:

Військовослужбовцям строкової служби у зв’язку із закінченням термінів служби або за власним бажанням у разі порушення їхніх прав як військовослужбовців;

Військовослужбовцям, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу за власним бажанням у разі порушення їхніх прав як військовослужбовців;

Військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, у разі службової невідповідності або за власними бажанням у разі порушення їхніх прав як військовослужбовців.

Раніше ми повідомляли, що у квітні 2023 року Кабмін змінив роботу ТЦК. Згідно з новими змінами, військовозобов'язані можуть отримувати повістки в будь-якому регіоні, незалежно від місця їх реєстрації.

Нагадуємо, що офіцер ЗСУ з позивним "Леший" та боєць 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Аслан" прокоментували мобілізацію в країні, особливо спортсменів. За словами військових, спортсмени важливі, адже нагадують світові про Україну, однак слід переглянути питання щодо їх "броні".