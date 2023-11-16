Мобилизация в Украине — полный перечень законов, которыми можно руководствоваться военнообязанным

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжили военное положение и общую мобилизацию. Военнообязанные могут использовать нормативно-правовую базу, чтобы защитить свои права.

Об этом рассказала юрист в Legal IT Group Зоряна Матюшенко.

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Законы Украины для военнообязанных:

С этого документа все начинается, ведь им Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию в стране.

В нем определяются категории лиц, имеющих воинскую обязанность, а также закреплена обязательность медицинских осмотров при постановке на учет.

Он определяет общие принципы мобилизации в Украине. Именно в нем можно найти статью об отсрочке.

Определяет полномочия военных администраций при введении условий правового режима военного положения в стране.

Этот документ регулирует вопросы принудительного изъятия имущества в условиях правового режима военного положения.

Она закрепляет структуру военного резерва человеческих ресурсов, с которой берет начало информация о "волнах мобилизации".

Оно закрепляет порядок бронирования военнообязанных лиц.

Определение механизма организации и ведения военного учета призывников, а также военнообязанных.

Оно регулирует вопросы медицинского осмотра военнообязанных. Дополнением к положению является Расписание болезней, состояний и физических недостатков, по которым определяется степень пригодности к военной службе.

Документ, регулирующий вручение повесток.

Напомним, в Украине продолжают пополняться ряды мобилизованных. Впрочем, исключением для этого является определенный перечень болезней, среди них заболевания нервной системы.

Также мы писали, что в Украине хотят внести изменения в правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию.