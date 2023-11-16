Мобилизация в Украине — полный перечень законов, которыми можно руководствоваться военнообязанным
В Украине продолжили военное положение и общую мобилизацию. Военнообязанные могут использовать нормативно-правовую базу, чтобы защитить свои права.
Об этом рассказала юрист в Legal IT Group Зоряна Матюшенко.
Законы Украины для военнообязанных:
С этого документа все начинается, ведь им Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию в стране.
В нем определяются категории лиц, имеющих воинскую обязанность, а также закреплена обязательность медицинских осмотров при постановке на учет.
Он определяет общие принципы мобилизации в Украине. Именно в нем можно найти статью об отсрочке.
Определяет полномочия военных администраций при введении условий правового режима военного положения в стране.
- Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения"
Этот документ регулирует вопросы принудительного изъятия имущества в условиях правового режима военного положения.
- Структура военного резерва человеческих ресурсов, утвержденная Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении структуры военного резерва человеческих ресурсов" от 12 ноября 2014 г. № 607
Она закрепляет структуру военного резерва человеческих ресурсов, с которой берет начало информация о "волнах мобилизации".
- Постановление Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения" от 3.03.2022 г. №194.
Оно закрепляет порядок бронирования военнообязанных лиц.
- Постановление КМУ от 07.12.2016 №921 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных"
Определение механизма организации и ведения военного учета призывников, а также военнообязанных.
- Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденное Приказом Министра обороны Украины от 14.08.2008 № 402
Оно регулирует вопросы медицинского осмотра военнообязанных. Дополнением к положению является Расписание болезней, состояний и физических недостатков, по которым определяется степень пригодности к военной службе.
- Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 марта 2002 г. № 352
Документ, регулирующий вручение повесток.
Напомним, в Украине продолжают пополняться ряды мобилизованных. Впрочем, исключением для этого является определенный перечень болезней, среди них заболевания нервной системы.
Также мы писали, что в Украине хотят внести изменения в правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию.
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