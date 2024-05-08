Мобілізація в Україні — реєстр "Оберіг" отримав важливе оновлення

Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП

Державний реєстр "Оберіг" отримав важливе оновлення для військовозобов'язаних. Відтепер у ньому створили окреме поле про статус вручення людині повістки.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

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За її словами, в оновленні зазначатиметься, коли людині вручили документ та його статус.

"Оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. Всі інші методи наразі не є правомірними", — сказала посадовиця.

Черногоренко також додала, що до повноцінного запуску застосунку для військовозобов’язаних залишилися лічені дні.

"Зовсім скоро ми анонсуємо, як все це працюватиме на практиці. У застосунку згодом буде військово-обліковий документ, який сформується витягом з "Оберегу". Вже зараз скажу, що це буде зручно як для військовозобов’язаних, так і для працівників ТЦК СП", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді підтримали продовження мобілізації й воєнного стану в Україні ще на 90 днів, і тепер обмеження діятимуть до 11 серпня 2024 року.

Водночас Міністерство оборони України запровадило нову стратегію мобілізації, коли надало новобранцям вибір, де служити. Проте іноземні військові аналітики та армійські ветерани вважають, що така система також матиме недоліки, тоді як чинна не працює через дії працівників ТЦК СП.