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Мобилизация в Украине — реестр "Оберіг" получил важное обновление

8 мая 2024 16:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мобилизация в Украине — реестр "Оберіг" получил важное обновление
Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Государственный реестр "Оберіг" получил важное обновление для военнообязанных. Теперь в нем создали отдельное поле о статусе вручения человеку повестки.

Об этом заявила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

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По ее словам, в обновлении будет отмечено, когда человеку вручили документ и его статус.

"Уведомление военнообязанных происходит только согласно законодательству — лично и заверено подписью. Все остальные методы пока не правомерны", — сказала чиновница.

Черногоренко также добавила, что до полноценного запуска приложения для военнообязанных остались считанные дни.

"Совсем скоро мы анонсируем, как все это будет работать на практике. В приложении впоследствии будет военно-учетный документ, который сформируется выдержкой из "Оберіга", — сказала она.

Напомним, ранее в Верховной Раде поддержали продление мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней и теперь ограничения будут действовать до 11 августа 2024 года.

В то же время Министерство обороны Украины ввело новую стратегию мобилизации, когда предоставило новобранцам выбор, где служить. Однако иностранные военные аналитики и армейские ветераны считают, что такая система также будет иметь недостатки, в то время как действующая не работает из-за действий работников ТЦК СП.

Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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