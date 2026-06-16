Мобілізація в Україні: у Міноборони готують зміни для тих, хто в розшуку

Працівник ТЦК говорить з громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

Міноборони України готує нові зміни щодо процесу мобілізації. Першочергово наступний етап реформи буде стосуватися тих військовозобов'язаних українців, які у розшуку через порушення правил військового обліку.

Про це заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "УНІАН".

Які зміни плануються у процесі мобілізації в Україні

За словами Мстислава Баніка, наразі Міноборони проводить роботу над наступним етапом реформи в ЗСУ щодо мобілізації та ТЦК. Зокрема, зміни будуть стосуватися 2 млн військовозобов'язаних громадян, які перебувають у розшуку і не служать у Силах оборони.

Як зазначив заступник міністра оборони, реформа має дати чітке розуміння щодо термінів служби.

"Оскільки людина, яка зараз бачить свої перспективи зайти по мобілізації і ніколи не вийти — ходити в піхоті на бойові виходи, і не розуміти, коли закінчиться така служба… То це якраз відповідь тим людям, які отримують зараз нові перспективи військової служби. Досить чіткі і зрозумілі. І це є частиною реформи нашої мобілізації. В тому числі, для того, щоб люди, яких ми будемо мобілізувати зараз, теж розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні", — заявив він.

Читайте також:

Банік анонсував, що нові зміни представить очільник Міноборони Михайло Федоров і це станеться вже скоро, і раніше 2027 року. При цьому посадовець не пояснив, як саме планують реформувати мобілізацію.

"Чи будуть рейди чи щось інше — я вам точно не скажу. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві — досить погано на нас впливає. Яким він буде – побачимо згодом", — сказав заступник міністра оборони.

Також він поінформував, що реформу опрацювали з усіма, в Міноборони, головнокомандувач ЗСУ та начальник Генштабу — мають спільне бачення в цьому питанні.

"В дискусіях і про строки контрактів, і про терміни відстрочки, і про розмір грошового забезпечення для солдата, для піхотинця, і для командира корпусу чи командира бригади взяли участь усі, — і комбриги, і звичайні воєнні, і командуючі корпусів, родів… Всі розуміють увесь контекст. Це спільна позиція і вона всіма підтримана", — резюмував Банік.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував, що тепер в Україні будуть три види контрактів. Усі вони передбачають зрозумілі умови та терміни служби.

Також ми писали, що за словами міністра оборони Михайла Федорова, Україна має на меті залучати до ЗСУ іноземців. План — зробити так, щоб до 50% піхотинці - були іноземні громадяни.