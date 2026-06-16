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Главная Мобилизация Мобилизация в Украине: в Минобороны готовят изменения для граждан в розыске

Мобилизация в Украине: в Минобороны готовят изменения для граждан в розыске

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 04:30
Мобилизация в Украине: в Минобороны готовят изменения для тех, кто находится в розыске
Сотрудник ТЦК беседует с гражданами. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

Минобороны Украины готовит новые изменения в процессе мобилизации. В первую очередь следующий этап реформы коснется тех военнообязанных украинцев, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "УНИАН".

Какие изменения планируются в процессе мобилизации в Украине

По словам Мстислава Баника, в настоящее время Минобороны ведет работу над следующим этапом реформы в ВСУ в отношении мобилизации и ТЦК. В частности, изменения коснутся 2 млн военнообязанных граждан, которые находятся в розыске и не служат в Силах обороны.

Как отметил заместитель министра обороны, реформа должна дать четкое понимание сроков службы.

"Поскольку человек, который сейчас видит свои перспективы пойти на мобилизацию и никогда не выйти — ходить в пехоте на боевые выходы и не понимать, когда закончится такая служба… Это как раз ответ тем людям, которые получают сейчас новые перспективы военной службы. Достаточно четкие и понятные. И это является частью реформы нашей мобилизации. В том числе для того, чтобы люди, которых мы будем мобилизовывать сейчас, тоже понимали, какова их перспектива в длительной войне", — заявил он.

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Баник анонсировал, что новые изменения представит глава Минобороны Михаил Федоров, и это произойдет уже скоро, не позднее 2027 года. При этом чиновник не объяснил, как именно планируют реформировать мобилизацию.

"Будут ли рейды или что-то другое — я вам точно не скажу. Но точно скажу, что тот формат принудительной мобилизации, который сейчас существует в обществе, — довольно плохо на нас влияет. Каким он будет — увидим позже", — сказал заместитель министра обороны.

Также он сообщил, что реформу проработали со всеми: в Минобороны, главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба — имеют общее видение в этом вопросе.

"В дискуссиях и о сроках контрактов, и о сроках отсрочки, и о размере денежного обеспечения для солдата, для пехотинца, и для командира корпуса или командира бригады приняли участие все — и комбриги, и обычные военные, и командующие корпусами, родами… Все понимают весь контекст. Это общая позиция, и она всеми поддержана", — резюмировал Баник.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал, что теперь в Украине будет три вида контрактов. Все они предусматривают понятные условия и сроки службы.

Также мы писали, что, по словам министра обороны Михаила Федорова, Украина намерена привлекать в ВСУ иностранцев. План — сделать так, чтобы до 50% пехотинцев составляли иностранные граждане.

мобилизация ТЦК и СП уклонисты
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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