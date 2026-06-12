Реформа ТЦК в Україні буде поетапною: Свириденко розкрила деталі

Юлія Свириденко в Раді. Фото: пресслужба парламенту

Міністерство оборони готує пакет змін, який передбачає підвищення доплат для військовослужбовців та перегляд умов проходження служби. Також планується запровадження нових контрактів для окремих бойових підрозділів і поетапна реформа територіальних центрів комплектування. Представити перші результати напрацювань влада обіцяє вже найближчими тижнями.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

Реформа ТЦК, підвищення доплат і нові контракти: що готує Міноборони

За cловами Свириденко, одним із ключових напрямів стане оновлення системи грошового забезпечення військових. Наразі уряд та Міністерство оборони працюють над фінансовими розрахунками, щоб забезпечити стабільність майбутніх виплат.

"Міністерство оборони наразі готує реформу, яка буде передбачати збільшення доплат для військовослужбовців. Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах", — зазначила Свириденко.

Крім фінансових змін, реформа передбачає появу нових контрактів для військовослужбовців піхотних та штурмових підрозділів. Також у відомстві працюють над питанням визначення більш чітких термінів проходження служби.

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"Ці реформи, ці зміни також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Все це на стороні Міністерства оборони. В найближчі тижні ми готові з цією реформою виходити і запроваджувати її", — сказала прем’єр-міністерка.

Окремим напрямом стане модернізація системи ТЦК. За словами Свириденко, саме цей етап є одним із найскладніших, оскільки стосується питань мобілізації та комплектування війська.

"Далі — контракти для піхоти і штурмовиків, далі — зміни термінів служби і, відповідно, перехід до реформи ТЦК. Найскладніша реформа і найскладніше питання, яке є сьогодні в українському суспільстві", — наголосила вона.

У Кабінеті міністрів очікують, що перші результати підготовки реформи можна буде представити вже найближчими тижнями. Після цього розпочнеться поетапне впровадження змін, які мають охопити як систему мотивації військових, так і механізми комплектування Збройних сил.

Як писали Новини.LIVE, у Генштабі заявили, що розглянуть варіант відпустити додому захисників, які служать уже тривалий час. Проте це залежить від темпів мобілізації. Зараз пріоритетом є покращення фінансового забезпечення військових.

У свою чергу нардепка Ніна Южаніна зазначила, що військовим, ймовірно, не підвищать зарплати з 1 липня. За її словами, це може статися з вересня. Причина: влада шукає зовнішні запозичення.