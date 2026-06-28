Мобілізація в Україні - як можуть змінити діяльність ТЦК

Перевірка документів. Фото ілюстративне Львівський ОТЦК та СП

Вже з липня в Україні стартує другий етап армійської реформи, яка стосуватиметься ТЦК. Нововведення, ймовірно, передбачатимуть зміну формату діяльності територіальних центрів комплектування та мобілізації.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в інтерв'ю "24 Каналу" заявив ветеран та лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник.

Що сказав ветеран про зміну роботи ТЦК

По-перше, Мельничук наголосив, що поняття "бусифікація" виникло в у зв'язку з тим, що військовозобов'язані не виконали свій обов'язок і не оновили дані.

Щодо другої реформи ЗСУ, то вона стосуватиметься мобілізації. Зокрема, може бути змінений формат діяльності ТЦК. Тепер замість територіальних центрів будуть офіси комплектування та супроводу.

"Вона полягає в тому, що є певна непрозорість в призначенні старших командирів, в нагородженні тих чи інших осіб і відсутності будь-якої кореляції між тим, що людина робить на фронті й тим, чим це для неї може закінчитися", — сказав Мельник.

Читайте також:

При цьому він зауважив, що це вже не перша реформа ТЦК і на початку 2024 року Зеленський говорив, що ТЦК запрацюють по-новому. Тоді планувалося, що на місця представників територіальних центрів комплектування прийдуть військові з фронту.

"Ця реформа дала той ефект, який маємо. У мене питання, хто за це понесе відповідальність? Якщо ми прийшли у 2026 році до того, що більшість контенту знімається про зловживання ТЦК та СП, а ДБР порушує справи про корупцію в тій самій сфері мобілізації, яка стосується і мобілізаційних заходів, і ВЛК, то реформа трошки провалилася", — пояснив військовий.

Він додав, що станом на зараз є багато гарно відомих бригад та корпусів, де сформована рекрутингові діяльність. Однак чи можна цю практику масштабувати на всю армію — це питання залишається відкритим.

Повертаючись до ТЦК, Мельник прокоментував дискусії щодо того, аби функції представників територіальних центрів комплектування виконували поліцейські.

"Звісно можна, під загальний стогін про те, що вони не навчені воювати, стріляти, роззброювати неадекватних людей. Ми отримаємо те саме, що вони не навчені навіть роздавати повістки, але добре навчені в ротаційному порядку наближатися до фронту й отримувати статус УБД. Можна медійно поєднати історію, що вручати повістки буде і учасник бойових дій, і поліцейський. Тому що часто це одна та сама особа, просто дуже багато поліцейських сором'язливо не показують свій статус УБД, але не сором'язливо можуть податися на пільги, які він дає", — резюмував ветеран війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, ТЦК іноді можуть мобілізувати осіб, які непридатними до військової служби. Якщо ж військові частини не погоджуються брати таких людей до своїх лав, то їх можуть оформити як представників військомату.

Також ми писали, особи якого війну не підлягають мобілізації в Україні.