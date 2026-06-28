Мобилизация в Украине — как это может повлиять на деятельность ТЦК

Проверка документов. Фото иллюстративное. Львовский ОТЦК и СП

Уже с июля в Украине стартует второй этап армейской реформы, который коснется ТЦК. Нововведения, вероятно, предусмотрят изменение формата деятельности территориальных центров комплектования и мобилизации.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в интервью "24 Каналу" заявил ветеран и кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник.

Что сказал ветеран об изменении работы ТЦК

Во-первых, Мельник подчеркнул, что понятие "бусификация" возникло в связи с тем, что военнообязанные не выполнили свой долг и не обновили данные.

Что касается второй реформы ВСУ, то она коснется мобилизации. В частности, может быть изменен формат деятельности ТЦК. Теперь вместо территориальных центров будут офисы комплектования и сопровождения.

"Она заключается в том, что существует определенная непрозрачность в назначении старших командиров, в награждении тех или иных лиц и отсутствии какой-либо корреляции между тем, что человек делает на фронте, и тем, чем это для него может закончиться", — сказал Мельник.

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При этом он отметил, что это уже не первая реформа ТЦК и в начале 2024 года Зеленский говорил, что ТЦК начнут работать по-новому. Тогда планировалось, что на места представителей территориальных центров комплектования придут военные с фронта.

"Эта реформа дала тот эффект, который мы имеем. У меня вопрос: кто за это понесет ответственность? Если в 2026 году мы дошли до того, что большая часть контента посвящена злоупотреблениям ТЦК и СП, а ГБР возбуждает дела о коррупции в той же сфере мобилизации, которая касается и мобилизационных мероприятий, и ВВК, то реформа немного провалилась", — пояснил военный.

Он добавил, что на данный момент существует много хорошо известных бригад и корпусов, где налажена рекрутинговая деятельность. Однако можно ли масштабировать эту практику на всю армию — этот вопрос остается открытым.

Возвращаясь к ТЦК, Мельник прокомментировал дискуссии о том, чтобы функции представителей территориальных центров комплектования выполняли полицейские.

"Конечно, можно, под всеобщий ропот о том, что они не обучены воевать, стрелять, разоружать неадекватных людей. Мы получим то же самое: они не обучены даже вручать повестки, но хорошо обучены в ротационном порядке приближаться к фронту и получать статус УБД. Можно медийно подать историю так, что вручать повестки будет и участник боевых действий, и полицейский. Потому что часто это один и тот же человек, просто очень многие полицейские стеснительно не показывают свой статус УБД, но без стеснения могут претендовать на льготы, которые он дает", — резюмировал ветеран войны.

Как сообщали Новини.LIVE, ТЦК иногда могут мобилизовать лиц, непригодных к военной службе. Если же воинские части не соглашаются принимать таких людей в свои ряды, то их могут оформить как представителей военкомата.

Также мы писали о том, какие лица не подлежат мобилизации в Украине.