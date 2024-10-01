Мобилизация с 1 октября 2024 года — какие категории мужчин заберут в ВСУ в первую очередь

Украинские военнослужащие на построении. Фото: google.com

Третий год в Украине идет полномасштабная война с россией. Чтобы защитить страну от российских оккупантов, на военную службу продолжают призывать военнообязанных мужчин. Теперь мобилизационные распоряжения могут получить граждане от 25 до 50 лет. Лица старше 50 лет могут быть мобилизованы, если имеют дефицитную военно-учетную специальность.

Кого в октябре 2024 года будут в первую очередь призывать в ряды Вооруженных сил Украины, рассказываем далее в материале.

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Кто подлежит мобилизации в октябре 2024 года

С 1 октября 2024 года будут первоначально мобилизовать:

военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, которых ВВК признала пригодными по состоянию здоровья (в ряды ВСУ будут привлекать как тех, кто имеет боевой опыт, так и тех, кто не знаком с военным делом);

некоторые мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения (они должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные");

мужчин, имеющих дефицитную военно-учетную специальность.

Следует отметить, что военное руководство страны неоднократно отмечало, что украинское войско нуждается не только в гражданах с боевым опытом, которые будут защищать страну непосредственно в зоне боевых действий, но и специалистов из разных сфер, в частности:

водители;

сварщики;

связисты;

IT-специалисты;

повара;

медики;

деловоды;

бухгалтеры и т.д.

Воины-связи, воюющие на Запорожском направлении. Иллюстративное фото: ЗОВА

Добавим, что по собственному желанию присоединиться к рядам ВСУ, подписав контракт, могут:

призывники от 18 до 25 лет, ранее не проходившие срочную службу;

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью (если ВВК даст вывод, что такое лицо может выполнять определенные задачи и обязанности и нести военную службу);

те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации;

граждане других стран, желающие защищать Украину.

Ранее мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации с 1 октября.

Напомним, мы сообщали, когда ТЦК и СП могут отказать военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Также мы информировали, кто из мужчин сможет уехать из Украины с 1 октября 2024 года.