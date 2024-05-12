Мобилизация в Украине — с какими болезнями могут призвать в армию

Военный проходит ВВК. Фото: armyinform

С 18 мая в действие вступит новый закон о мобилизации. Согласно ему, все мужчины со статусом "ограниченно пригодны" должны будут повторно пройти ВВК, к тому же, обновили перечень болезней, с которыми могут мобилизовать в армию.

В материале Новини.LIVE рассказываем, с какими заболеваниями подлежат мобилизации.

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Список болезней

Туберкулез С клинически излеченным принимают на службу в ТЦК и части обеспечения, а с "остаточными явлениями" после излеченного туберкулеза могут признать годным.

С клинически излеченным принимают на службу в ТЦК и части обеспечения, а с "остаточными явлениями" после излеченного туберкулеза могут признать годным. ВИЧ. Непригодными будут те, у кого он прогрессирует. Другие носители вируса могут либо служить в тыловых частях и ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях — на фронте.

Непригодными будут те, у кого он прогрессирует. Другие носители вируса могут либо служить в тыловых частях и ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях — на фронте. Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Таких военнообязанных признают временно непригодными, нуждающимися в лечении.

Таких военнообязанных признают временно непригодными, нуждающимися в лечении. Рак. Те мужчины, которые имеют болезнь в устойчивой ремиссии, подлежат мобилизации. С учета снимут только неоперабельные и с метастазами в теле. Тех, кто прооперировал первичную опухоль или она у них медленно прогрессирующая, могут направить на службу в тыл.

Те мужчины, которые имеют болезнь в устойчивой ремиссии, подлежат мобилизации. С учета снимут только неоперабельные и с метастазами в теле. Тех, кто прооперировал первичную опухоль или она у них медленно прогрессирующая, могут направить на службу в тыл. Психические расстройства. Люди с тяжелыми умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами считаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета. А вот военнообязанных с легким проявлением признают пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Люди с тяжелыми умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами считаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета. А вот военнообязанных с легким проявлением признают пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Также пригодными считаются те, кто пережил острое заболевание головного мозга и имел закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, недавно в Минобороны рассказывали, что изменится для призывников с 18 мая.

Как известно, на днях Верховной Раде предложили обнародовать места нахождения военнообязанных родственников чиновников.