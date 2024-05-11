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У Міноборони пояснили, що зміниться з 18 травня після набуття чинності закону про мобілізацію

11 травня 2024 19:29
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Міноборони пояснили, що зміниться з 18 травня після набуття чинності закону про мобілізацію
Чоловіку вручають повістку працівники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховна Рада України у квітні ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, а Президент Володимир Зеленський підписав документ. Відомо, що закон набирає чинності з 18 травня цього року.

Що зміниться в мобілізації пояснив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі Еспресо.

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За словами Лазуткіна, з 18 травня передусім змінюється і підхід до цієї війни.

"Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже приходить край", — зауважив він.

Речник МО зазначив, що коли військові повертаються в Київ з Донбасу то їм кидається в очі разюча відмінність — на його думку, це не нормально і могло б допускатися, якби у нас був слабкий ворог. Однак в нашому випадку вся країна й суспільство повинне мобілізуватися. 

"Від 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані у ТЦК та СП, є можливість це зробити в електронному кабінеті, а також у ЦНАП", — сказав він.

Лазуткін наголосив, що країна  має розуміти, скільки чоловіків призовного віку є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності або хто має третю дитину, має право на бронювання чи відстрочку. Також йдеться про тих, хто переїхав і змінив місце проживання.

Після набуття чинності закону також на облік повинні стати пенсіонери силових структур. Представник Міноборони зазначив, що на цю чутливу тему багато говорили та вона певною мірою відповідає запиту на справедливість.

Нагадаємо, через мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків вступити до аспірантури, уникнувши мобілізації. Особливо широко ця тенденція простежується серед кількості контрактників за останні два роки.

Також адвокат пояснював, як не втратити відстрочку від мобілізації на підставі догляду за батьками з інвалідністю.

мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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