Мобілізація в Україні — з якими хворобами можуть відправити на фронт

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним у присутності поліцейських. Фото: tulchin-rda.gov.ua

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Цього року Міноборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким визначається рівень придатності до військової служби. Зміни були внесені наказом міністерства від 18 серпня 2023 року № 490, а чинності набули 25 серпня.

Про те з якими хворобами можуть мобілізувати під час війни розповів OBOZ.UA.

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Стосовно деяких хвороб у Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ були ухвалені зміни.

Йдеться про такі медичні діагнози:

Повністю вилікуваний туберкульоз;

Вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

Носійство ВІЛ без симптомів;

Хвороби крові та кровотворних органів, які не прогресують або прогресують повільно, із незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, які включають порушення імунного механізму;

Хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

Короткочасні легкі прояви психічних розладів;

Невротичні розлади, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних виявах, які супроводжуються станом астенії (надмірна втомлюваність, слабкість, зміни настрою);

Хвороби центральної нервової системи, які повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій.

Епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Правозахисниця Любов Галан для "Української правди" розповіла, що ці зміни не включають нові захворювання у перелік, оскільки особи з такими діагнозами могли бути призвані до військової служби і раніше. За її словами, деякі стани чи їхні рівні важкості, які раніше вважалися причиною непридатності, тепер можуть не вважатися такими. Через це людей з такими діагнозами можуть призвати на військову службу.

Галан вважає, що люди з такими хворобами можуть виконувати службу, адже більшість із них здатні нормально функціонувати. За її словами, важливо враховувати питання, пов'язані з формою служби, доступом до необхідної терапії, контролем інфекцій та іншими ризиками, що стосуються конкретних категорій станів.

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки для уточнення даних. Та бувають випадки, коли особи свідомо ігнорують цей документ і не з'являються до ТЦК та СП.

Також ми писали, що в Україні військовослужбовці ЗСУ, які під час бойових дій отримали поранення, травму або контузію й були визнані ВЛК обмежено придатними, мають право влаштуватися на роботу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.