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Мобілізація в Україні — жінки декількох спеціальностей повинні оновити дані в ТЦК

18 травня 2024 15:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мобілізація в Україні — жінки декількох спеціальностей повинні оновити дані в ТЦК
Військова. Фото: varta1.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Новий закон про мобілізацію, який набрав чинності у суботу, 18 травня. Згідно з цим законом, жінки, що працюють у медичній або фармацевтичній галузі, повинні актуалізувати свої дані у військовому реєстрі.

Відповідний закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

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Військовий облік для жінок

До списку спеціальностей, які підлягають оновленню військово-облікових даних? відносяться:

  • Фізична терапія
  • Медична та психологічна реабілітація
  • Громадське здоров’я
  • Фізична реабілітація
  • Промислова фармація
  • Санітарія та експертиза
  • Стоматологія
  • Медицина
  • Медсестринство
  • Фармація
  • Технології медичної діагностики та лікування
  • Біомедична інженерія
  • Біотехнології та біоінженерія
  • Патологія
  • Токсикологія
  • Фармакологія
  • Фізіологія та епідеміологія
Спеціальності жінок, яким потрібно оновити дані в ТЦК
Список спеціальностей жінок, які мають стати на військовий облік. Фото: Укрінформ

Медичні працівники, які виховують трьох власних дітей, усиновлену дитину віком до 18 років або дитину з інвалідністю, можуть бути звільнені від призову.

Також не будуть мобілізовані одинокі матері з дітьми до 18 років, а також ті жінки, які мають проблеми зі здоров’ям.

Жінки, що працюють в інших сферах, можуть добровільно стати на військовий облік, це не впливає на їхнє законне право на перетин кордону.

Нагадаємо, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним. 

Також юристка Надія Шуляк в коментарі для Новини.LIVE відповіла, чи потрібно знятим з обліку чоловікам оновлювати свої дані.

закон
медики
жінки
військовий облік
мобілізація
військовозобов'язані

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