Мобілізація в Україні — жінки декількох спеціальностей повинні оновити дані в ТЦК

Військова. Фото: varta1.com.ua

Новий закон про мобілізацію, який набрав чинності у суботу, 18 травня. Згідно з цим законом, жінки, що працюють у медичній або фармацевтичній галузі, повинні актуалізувати свої дані у військовому реєстрі.

Відповідний закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

Читайте також:

Військовий облік для жінок

До списку спеціальностей, які підлягають оновленню військово-облікових даних? відносяться:

Фізична терапія

Медична та психологічна реабілітація

Громадське здоров’я

Фізична реабілітація

Промислова фармація

Санітарія та експертиза

Стоматологія

Медицина

Медсестринство

Фармація

Технології медичної діагностики та лікування

Біомедична інженерія

Біотехнології та біоінженерія

Патологія

Токсикологія

Фармакологія

Фізіологія та епідеміологія

Список спеціальностей жінок, які мають стати на військовий облік. Фото: Укрінформ

Медичні працівники, які виховують трьох власних дітей, усиновлену дитину віком до 18 років або дитину з інвалідністю, можуть бути звільнені від призову.

Також не будуть мобілізовані одинокі матері з дітьми до 18 років, а також ті жінки, які мають проблеми зі здоров’ям.

Жінки, що працюють в інших сферах, можуть добровільно стати на військовий облік, це не впливає на їхнє законне право на перетин кордону.

Нагадаємо, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним.

Також юристка Надія Шуляк в коментарі для Новини.LIVE відповіла, чи потрібно знятим з обліку чоловікам оновлювати свої дані.