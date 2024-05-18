Мобілізація в Україні — жінки декількох спеціальностей повинні оновити дані в ТЦК
Новий закон про мобілізацію, який набрав чинності у суботу, 18 травня. Згідно з цим законом, жінки, що працюють у медичній або фармацевтичній галузі, повинні актуалізувати свої дані у військовому реєстрі.
Відповідний закон опубліковано на сайті Верховної Ради.
Військовий облік для жінок
До списку спеціальностей, які підлягають оновленню військово-облікових даних? відносяться:
- Фізична терапія
- Медична та психологічна реабілітація
- Громадське здоров’я
- Фізична реабілітація
- Промислова фармація
- Санітарія та експертиза
- Стоматологія
- Медицина
- Медсестринство
- Фармація
- Технології медичної діагностики та лікування
- Біомедична інженерія
- Біотехнології та біоінженерія
- Патологія
- Токсикологія
- Фармакологія
- Фізіологія та епідеміологія
Медичні працівники, які виховують трьох власних дітей, усиновлену дитину віком до 18 років або дитину з інвалідністю, можуть бути звільнені від призову.
Також не будуть мобілізовані одинокі матері з дітьми до 18 років, а також ті жінки, які мають проблеми зі здоров’ям.
Жінки, що працюють в інших сферах, можуть добровільно стати на військовий облік, це не впливає на їхнє законне право на перетин кордону.
Нагадаємо, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним.
Також юристка Надія Шуляк в коментарі для Новини.LIVE відповіла, чи потрібно знятим з обліку чоловікам оновлювати свої дані.
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