Мобилизация в Украине — женщины нескольких специальностей должны обновить данные в ТЦК
Новый закон о мобилизации, вступивший в силу в субботу, 18 мая. Согласно этому закону женщины, работающие в медицинской или фармацевтической сфере, должны актуализировать свои данные в военном реестре.
Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.
Военный учет для женщин
К списку специальностей, подлежащих обновлению военно-учетных данных, относятся:
- Физическая терапия
- Медицинская и психологическая реабилитация
- Общественное здоровье
- Физическая реабилитация
- Промышленная фармация
- Санитария и экспертиза
- Стоматология
- Медицина
- Медсестринство
- Фармация
- Технологии медицинской диагностики и лечения
- Биомедицинская инженерия
- Биотехнологии и биоинженерия
- Патология
- Токсикология
- Фармакология
- Физиология и эпидемиология
Медицинские работники, воспитывающие трех собственных детей, усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет или ребенка с инвалидностью, могут быть освобождены от призыва.
Также не будут мобилизованы одинокие матери с детьми до 18 лет, а также женщины, имеющие проблемы со здоровьем.
Женщины, работающие в других сферах, могут добровольно встать на военный учет, это не влияет на их законное право на пересечение границы.
Напомним, в Украине с 18 мая меняются правила вручения повесток военнообязанным.
Также юрист Надежда Шуляк в комментарии для Новини.LIVE ответила, нужно ли снятым с учета мужчинам обновлять свои данные.
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