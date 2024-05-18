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Мобилизация в Украине — женщины нескольких специальностей должны обновить данные в ТЦК

18 мая 2024 15:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Мобилизация в Украине — женщины нескольких специальностей должны обновить данные в ТЦК
Военная. Фото: varta1.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу в субботу, 18 мая. Согласно этому закону женщины, работающие в медицинской или фармацевтической сфере, должны актуализировать свои данные в военном реестре.

Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.

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К списку специальностей, подлежащих обновлению военно-учетных данных, относятся:

  • Физическая терапия
  • Медицинская и психологическая реабилитация
  • Общественное здоровье
  • Физическая реабилитация
  • Промышленная фармация
  • Санитария и экспертиза
  • Стоматология
  • Медицина
  • Медсестринство
  • Фармация
  • Технологии медицинской диагностики и лечения
  • Биомедицинская инженерия
  • Биотехнологии и биоинженерия
  • Патология
  • Токсикология
  • Фармакология
  • Физиология и эпидемиология
Специальности женщин, которым нужно обновить данные в ТЦК
Список специальностей женщин, которые должны стать на военный учет. Фото: Укринформ

Медицинские работники, воспитывающие трех собственных детей, усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет или ребенка с инвалидностью, могут быть освобождены от призыва.

Также не будут мобилизованы одинокие матери с детьми до 18 лет, а также женщины, имеющие проблемы со здоровьем.

Женщины, работающие в других сферах, могут добровольно встать на военный учет, это не влияет на их законное право на пересечение границы.

Напомним, в Украине с 18 мая меняются правила вручения повесток военнообязанным.

Также юрист Надежда Шуляк в комментарии для Новини.LIVE ответила, нужно ли снятым с учета мужчинам обновлять свои данные.

закон
медики
женщины
военный учет
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