Мобилизация в Украине — женщины нескольких специальностей должны обновить данные в ТЦК

Военная. Фото: varta1.com.ua

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу в субботу, 18 мая. Согласно этому закону женщины, работающие в медицинской или фармацевтической сфере, должны актуализировать свои данные в военном реестре.

Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.

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К списку специальностей, подлежащих обновлению военно-учетных данных, относятся:

Физическая терапия

Медицинская и психологическая реабилитация

Общественное здоровье

Физическая реабилитация

Промышленная фармация

Санитария и экспертиза

Стоматология

Медицина

Медсестринство

Фармация

Технологии медицинской диагностики и лечения

Биомедицинская инженерия

Биотехнологии и биоинженерия

Патология

Токсикология

Фармакология

Физиология и эпидемиология

Список специальностей женщин, которые должны стать на военный учет. Фото: Укринформ

Медицинские работники, воспитывающие трех собственных детей, усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет или ребенка с инвалидностью, могут быть освобождены от призыва.

Также не будут мобилизованы одинокие матери с детьми до 18 лет, а также женщины, имеющие проблемы со здоровьем.

Женщины, работающие в других сферах, могут добровольно встать на военный учет, это не влияет на их законное право на пересечение границы.

Напомним, в Украине с 18 мая меняются правила вручения повесток военнообязанным.

Также юрист Надежда Шуляк в комментарии для Новини.LIVE ответила, нужно ли снятым с учета мужчинам обновлять свои данные.