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Мобілізація вчителів до лав ЗСУ — чи збережеться зарплата та робоче місце

2 жовтня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація вчителів в Україні — чи можливо зберегти робоче місце і зарплату
Вчитель веде урок у молодшому класі. Фото: pexels.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період на військову службу до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних громадян. Під призов також можуть потрапити й освітяни чоловічої статі. 

Чи збережеться у такому разі за ними робоче місце та заробітна плата, пише "Освіторія Медіа".

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Відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю України (Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків), за мобілізованим представником системи освіти зберігається його робоче місце та посада. 

При цьому роботодавець зобов'язаний дотримуватися цієї норми. Таким чином, вчитель може повернутися до школи або гімназії після демобілізації.  

 

Чи збережеться за мобілізованим вчителем зарплата
Український військовослужбовець на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook 

Чи збережеться за мобілізованим вчителем зарплата

Закон не зобов'язує роботодавця продовжувати виплачувати заробітну плату мобілізованому співробітнику. Тож, рішення про збереження виплат залишається на розсуд роботодавця.

Зауважимо, що збереження середнього заробітку за основним місцем роботи педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, скасували ще у грудні 2023 року.

Раніше ми писали, хто має право на відстрочку серед вчителів-чоловіків.

Нагадаємо, ми розповідали, чи отримають відстрочку аспіранти, які навчаються у закордонному виші. 

Також ми інформували, хто отримає бронь від мобілізації у жовтні 2024 року.

вчителі ЗСУ мобілізація зарплатня відстрочка робоче місце

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