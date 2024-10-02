Мобилизация учителей в Украине — возможно ли сохранить рабочее место и зарплату

Мобилизация учителей в ряды ВСУ — сохранится ли зарплата и рабочее место
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период на военную службу в ряды ВСУ призывают военнообязанных граждан. Под призыв также могут попасть и педагоги мужского пола.
Сохранится ли в таком случае за ними рабочее место и заработная плата, пишет "Освіторія Медіа".
Сохранение рабочего места и должности
Согласно ст. 119 Кодекса законов о труде Украины (Гарантии для работников при выполнении государственных или общественных обязанностей), за мобилизованным представителем системы образования сохраняется его рабочее место и должность.
При этом работодатель обязан соблюдать эту норму. Таким образом, учитель может вернуться в школу или гимназию после демобилизации.
Сохранится ли за мобилизованным учителем зарплата
Закон не обязывает работодателя продолжать выплачивать заработную плату мобилизованному сотруднику. Поэтому решение о сохранении выплат остается на усмотрение работодателя.
Заметим, что сохранение среднего заработка по основному месту работы педагогическим и научно-педагогическим работникам, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации или военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, отменили еще в декабре 2023 года.
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