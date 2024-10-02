Мобилизация учителей в Украине — возможно ли сохранить рабочее место и зарплату

Учитель ведет урок в младшем классе. Фото: pexels.com

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период на военную службу в ряды ВСУ призывают военнообязанных граждан. Под призыв также могут попасть и педагоги мужского пола.

Сохранится ли в таком случае за ними рабочее место и заработная плата, пишет "Освіторія Медіа".

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Сохранение рабочего места и должности

Согласно ст. 119 Кодекса законов о труде Украины (Гарантии для работников при выполнении государственных или общественных обязанностей), за мобилизованным представителем системы образования сохраняется его рабочее место и должность.

При этом работодатель обязан соблюдать эту норму. Таким образом, учитель может вернуться в школу или гимназию после демобилизации.

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сохранится ли за мобилизованным учителем зарплата

Закон не обязывает работодателя продолжать выплачивать заработную плату мобилизованному сотруднику. Поэтому решение о сохранении выплат остается на усмотрение работодателя.

Заметим, что сохранение среднего заработка по основному месту работы педагогическим и научно-педагогическим работникам, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации или военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, отменили еще в декабре 2023 года.

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