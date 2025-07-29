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Мобілізація виключеного за віком — коли це можливо

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 20:00
Мобілізація в Україні - коли можуть мобілізувати виключеного за віком
Мобілізовані українці. Фото: 150-й навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Громадянина, який був виключений з військового обліку за віком, можуть повернути на облік і мобілізувати. Це можливо, якщо громадянину ще не виповнилося 60 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключення з військового обліку — зміни на фоні війни

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після початку повномасштабного вторгнення російських військ і запровадження воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи законно його, виключеного з військового обліку, повернули на облік і навіть мобілізували.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив у відповіді, що ситуація з виключенням з військового обліку протягом періоду російсько-української війни за останні роки змінилася.

Мобілізація виключеного — коли це законно

Це, зокрема, стосується, підвищення віку виключення з військового обліку — з 45 років до 60.

"Під час воєнного стану підлягають мобілізації всі чоловіки у віці 25-60 років, які не мають права на відстрочку або на бронювання", — підкреслив Айвазян, коментуючи ситуацію повернутого на облік і мобілізованого громадянина.

Тож рішення про мобілізацію громадянина, який раніше був виключений з обліку за віком, є законним, якщо йому не виповнилося 60 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке покарання загрожує у разі неявки за повісткою.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з чоловіків віком 50+ підлягає мобілізації.

вік воєнний стан військовий облік мобілізація військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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