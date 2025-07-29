Мобилизация в Украине - когда могут мобилизовать исключенного по возрасту

Мобилизация исключенного по возрасту — когда это возможно
Гражданина, который был исключен с воинского учета по возрасту, могут вернуть на учет и мобилизовать. Это возможно, если гражданину еще не исполнилось 60 лет.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Исключение с воинского учета — изменения на фоне войны
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабного вторжения российских войск и введения военного положения.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, законно ли его, исключенного с воинского учета, вернули на учет и даже мобилизовали.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил в ответе, что ситуация с исключением с воинского учета в течение периода российско-украинской войны за последние годы изменилась.
Мобилизация исключенного — когда это законно
Это, в частности, касается, повышения возраста исключения с воинского учета — с 45 лет до 60.
"Во время военного положения подлежат мобилизации все мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не имеют права на отсрочку или на бронирование", — подчеркнул Айвазян, комментируя ситуацию возвращенного на учет и мобилизованного гражданина.
Поэтому решение о мобилизации гражданина, который ранее был исключен из учета по возрасту, является законным, если ему не исполнилось 60 лет.
Напомним, мы ранее писали о том, какое наказание грозит в случае неявки по повестке.
Добавим, мы сообщали о том, кто из мужчин в возрасте 50+ подлежит мобилизации.
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