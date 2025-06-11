Виключення з військового обліку - коли можливий вільний проїзд Україною

Блокпост ТЦК. Фото: "То є Львів"

Якщо громадянин був виключений з військового обліку за станом здоров’я, його не можуть затримати на блокпості територіального центру комплектування. З собою такій особі достатньо мати військово-обліковий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Виключений з обліку на блокпостах ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку за станом здоров’я ще в 2001 році.

Громадянин поцікавився, чи має він право вільно пересуватися усією територією України без небезпеки бути затриманим на одному із блокпостів ТЦК.

"Можете, якщо дані про виключення з обліку у реєстрі співпадають із даними у паперовому ВОД", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно мати з собою довідку ВЛК

Також юрист додав, що якісь додаткові документи, крім тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, громадянину не потрібні.

Зокрема, виключеному з військового обліку не треба мати з собою довідку від військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є підстави для виключення громадянина з військового обліку під час війни.

Додамо, ми повідомляли про те, чим виключення відрізняється від зняття з військового обліку.