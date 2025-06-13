Отсрочка в июне 2025 — могут ли ее получить внутренне перемещенные лица

Переселенцы прибыли в Житомирскую область. Фото: zt.dsns.gov.ua

В Украине все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и регулярно обновлять свои военно-учетные данные. Внутренне перемещенные лица обязаны заново стать на военный учет по месту фактического проживания. На это, в соответствии с законодательством, предоставляется 7 дней.

Но, имеют ли право ВПЛ на отсрочку от призыва во время военного положения, пишет 24 Канал.

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Так, статус переселенца сам по себе не дает права на отсрочку от мобилизации. ВПЛ подпадают под общую мобилизацию на общих основаниях — так же, как все граждане призывного возраста.

К тому же военнообязанным переселенцам могут вручить повестку где угодно: по месту жительства или работы, на улице, на блокпостах и т.д.

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Хотя статус ВПЛ сам по себе не дает права на отсрочку, переселенцы могут ее получить при наличии других оснований.

К основным основаниям для получения отсрочки от мобилизации относятся:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства;

профессиональные причины (работники критических предприятий могут получить бронирование);

другие основания (например, обучение в университете).

П еречень всех оснований, которые предоставляют военнообязанному право на отсрочку, содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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