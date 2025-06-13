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Главная Мобилизация Мобилизация ВПЛ 2025 — предусмотрена ли отсрочка для переселенцев

Мобилизация ВПЛ 2025 — предусмотрена ли отсрочка для переселенцев

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 02:30
Отсрочка в июне 2025 — могут ли ее получить внутренне перемещенные лица
Переселенцы прибыли в Житомирскую область. Фото: zt.dsns.gov.ua

В Украине все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и регулярно обновлять свои военно-учетные данные. Внутренне перемещенные лица обязаны заново стать на военный учет по месту фактического проживания. На это, в соответствии с законодательством, предоставляется 7 дней.

Но, имеют ли право ВПЛ на отсрочку от призыва во время военного положения, пишет 24 Канал.

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Так, статус переселенца сам по себе не дает права на отсрочку от мобилизации. ВПЛ подпадают под общую мобилизацию на общих основаниях — так же, как все граждане призывного возраста.

К тому же военнообязанным переселенцам могут вручить повестку где угодно: по месту жительства или работы, на улице, на блокпостах и т.д.

 

Отсрочка в июне 2025 — могут ли ее получить внутренне перемещенные лица
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Хотя статус ВПЛ сам по себе не дает права на отсрочку, переселенцы могут ее получить при наличии других оснований.

К основным основаниям для получения отсрочки от мобилизации относятся:

  • состояние здоровья;
  • семейные обстоятельства;
  • профессиональные причины (работники критических предприятий могут получить бронирование);
  • другие основания (например, обучение в университете).

Перечень всех оснований, которые предоставляют военнообязанному право на отсрочку, содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы писали, кто из украинских мужчин подлежит мобилизации в июне 2025 года в первую очередь.

Напомним, мы сообщали, как будет происходить мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет в июне.

Также мы информировали, кто из осужденных украинцев подлежит мобилизации в июне.

переселенцы мобилизация ВПЛ ТЦК и СП военнообязанные
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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