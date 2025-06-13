Отсрочка в июне 2025 — могут ли ее получить внутренне перемещенные лица

Мобилизация ВПЛ 2025 — предусмотрена ли отсрочка для переселенцев
В Украине все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и регулярно обновлять свои военно-учетные данные. Внутренне перемещенные лица обязаны заново стать на военный учет по месту фактического проживания. На это, в соответствии с законодательством, предоставляется 7 дней.
Но, имеют ли право ВПЛ на отсрочку от призыва во время военного положения, пишет 24 Канал.
Так, статус переселенца сам по себе не дает права на отсрочку от мобилизации. ВПЛ подпадают под общую мобилизацию на общих основаниях — так же, как все граждане призывного возраста.
К тому же военнообязанным переселенцам могут вручить повестку где угодно: по месту жительства или работы, на улице, на блокпостах и т.д.
Хотя статус ВПЛ сам по себе не дает права на отсрочку, переселенцы могут ее получить при наличии других оснований.
К основным основаниям для получения отсрочки от мобилизации относятся:
- состояние здоровья;
- семейные обстоятельства;
- профессиональные причины (работники критических предприятий могут получить бронирование);
- другие основания (например, обучение в университете).
Перечень всех оснований, которые предоставляют военнообязанному право на отсрочку, содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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