Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Мобілізація Кого з українців мобілізуватимуть першочергово у червні 2025

Кого з українців мобілізуватимуть першочергово у червні 2025

Ua en ru
Дата публікації: 23 травня 2025 08:29
Мобілізація у червні 2025 року — кого забиратимуть до ЗСУ першочергово
Українські військовослужбовці строкової служби. Ілюстративне фото: mukachevo.net

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала країна-агресорка Росія. У цей період й надалі залучатимуть до Сил оборони військовозобов'язаних чоловіків. Є певні категорії громадян, призов яких відбуватиметься першочергово. 

​Хто з українських чоловіків підлягає мобілізації у червні 2025 року першочергово — читайте у матеріалі Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Мобілізація у червні 2025 — хто підпадає під призов

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковій мобілізації на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років з досвідом військової служби або без нього за умови, що:

  • військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала придатним до військової служби;
  • немає офіційно оформленої відстрочки;
  • не перебувають у списках заброньованих працівників критично важливого для держави підприємства, установи або організації.

 

Хто з українців першочергово підлягає мобілізації до лав ЗСУ у червні 2025 року
Українські військовослужбовці на шикуванні. Ілюстративне фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Українське військове командування неодноразово підкреслювало, що в першу чергу для доукомплектування Збройних сил потрібні військовослужбовці з бойовим досвідом — зокрема штурмовики, артилеристи та фахівці з рідкісними або вузькопрофільними військовими спеціальностями.

Що стосується мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років, то вона відбувається на загальних підставах. Але найчастіше таких громадян направляють служити у тилових підрозділах, військових комісаріатах, установах та навчальних закладах. У таких підрозділах вони не залучаються до бойових дій, а займаються забезпеченням потреб війська (логістика, зв'язок, медичне обслуговування тощо). 

Юнаки віком від 18 до 25 років можуть долучитися до армії лише добровільно — після підписання контракту.

Раніше ми писали, хто з українців не підлягає мобілізації у червні 2025 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, хто із засуджених в Україні не може бути мобілізований

Також ми інформували, хто може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+".  

ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані червень
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /