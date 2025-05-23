Мобілізація у червні 2025 року — кого забиратимуть до ЗСУ першочергово

Українські військовослужбовці строкової служби. Ілюстративне фото: mukachevo.net

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала країна-агресорка Росія. У цей період й надалі залучатимуть до Сил оборони військовозобов'язаних чоловіків. Є певні категорії громадян, призов яких відбуватиметься першочергово.

​Хто з українських чоловіків підлягає мобілізації у червні 2025 року першочергово — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковій мобілізації на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років з досвідом військової служби або без нього за умови, що:

військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала придатним до військової служби;

немає офіційно оформленої відстрочки;

не перебувають у списках заброньованих працівників критично важливого для держави підприємства, установи або організації.

Українські військовослужбовці на шикуванні. Ілюстративне фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Українське військове командування неодноразово підкреслювало, що в першу чергу для доукомплектування Збройних сил потрібні військовослужбовці з бойовим досвідом — зокрема штурмовики, артилеристи та фахівці з рідкісними або вузькопрофільними військовими спеціальностями.

Що стосується мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років, то вона відбувається на загальних підставах. Але найчастіше таких громадян направляють служити у тилових підрозділах, військових комісаріатах, установах та навчальних закладах. У таких підрозділах вони не залучаються до бойових дій, а займаються забезпеченням потреб війська (логістика, зв'язок, медичне обслуговування тощо).

Юнаки віком від 18 до 25 років можуть долучитися до армії лише добровільно — після підписання контракту.

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