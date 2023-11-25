Зимняя мобилизация в Украине — кого будут призывать с 1 декабря и что изменилось

Украинские военные ВСУ на фронте. Фото: Associated Press

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 14 февраля 2024 года. Соответственно это означает, что военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ, при отсутствии серьезных проблем со здоровьем или права на отсрочку.

Кто из украинских военнообязанных мужчин будет получать повестки с 1 декабря, кого могут мобилизовать и есть ли какие-то важные изменения зимнего призыва 2023 года, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Какие виды повесток существуют в Украине

Сейчас в нашем государстве действуют три вида повесток, а именно:

Повестка для уточнения данных — вручается для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, местах работы военнообязанных и т.д. (ее сотрудники ТЦК и СП имеют право вручить в любом месте). Военнообязанному вручают заполненную повестку согласно постановлению КМУ №1487, где указывается ее номер, дата и его личные данные. Повестка на прохождение ВВК — вручают за подписью начальника ТЦК. Она обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта обследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе Мобилизационное распоряжение, или "боевая повестка" — вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным или ограниченно годным к прохождению военной службы.

Повестка военнообязанному украинцу. Фото: google.com

Как должна быть оформлена повестка

Повестка обязательно должна содержать следующую информацию:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, выдавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которое выдало повестку.

Повестка в 2023 году. Фото: kmu.gov.ua

Кто имеет право вручать повестки

Повестку необязательно должен вручать представитель ТЦК и СП. Она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.

Так, повестку могут вручать:

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Повестка военнообязанному украинцу. Фото: google.com

Кому из украинских мужчин ждать повестки с 1 декабря

Во время всеобщей мобилизации вручить повестку могут всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Сделать это могут в любом общественном месте, на улице, блокпосте, по месту жительства или на работе.

Важно, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц, собирающихся вручить повестку. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, доказывающие работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Следует помнить, что повестка не всегда означает, что человека сразу мобилизуют, отправят на учения или на фронт. Это в первую очередь делается, чтобы уточнить военно-учетные данные.

После обязательной процедуры должна быть военно-врачебная комиссия. И только после заключения ВВК о пригодности или ограниченной пригодности и отсутствии оснований для отсрочки военнообязанному могут вручить боевую повестку, означающую мобилизацию в армию.

Военнообязанные мужчины в военкомате. Фото: УНИАН

Кого из украинцев могут мобилизовать с 1 декабря

Как правило, в военкоматах предпочитают призыв лиц, имеющих военный и боевой опыт. Неслужившие мужчины проходят обязательное обучение перед тем, как попасть на фронт.

Первоначально мобилизуют следующие категории мужчин:

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет с опытом военной службы;

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения в возрасте от 27 до 60 лет с и без опыта военной службы;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятые и исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление;

женщины, которые несли военную службу, ранее могут быть мобилизованы, если они стоят на военном учете и пригодны по состоянию здоровья во время военного положения.

Украинские военнослужащие ВСУ. Фото: УНИАН

По собственному желанию подписать контракт с ВСУ могут:

женщины пригодные по состоянию здоровья;

мужчины и женщины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам (должны проходить службу по месту жительства);

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу;

граждане другой страны, желающие защищать Украину.

Ранее мы писали, что народные депутаты готовят новый документ, которым хотят предоставить право на отсрочку еще одной категории украинцев.

Напомним, мы рассказывали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

Также мы сообщали, что в Украине право на отсрочку от мобилизации предоставили работникам ГСЧС.