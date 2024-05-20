Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація за новим законом — що кажуть у ДПСУ про виїзд жінок за кордон arrow

Мобілізація за новим законом — що кажуть у ДПСУ про виїзд жінок за кордон

20 травня 2024 01:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація за новим законом — що кажуть у ДПСУ про виїзд жінок за кордон
Жінка в авто дає на перевірку паспорти. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що новий закон про мобілізацію не передбачає змін до правил перетину кордону для жінок. Під обмеження підпадають тільки чоловіки призовного віку.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 19 травня.

Читайте також:

Виїзд за кордон жінок 

"Як і раніше, обмеження на виїзд стосуються виключно чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років", — зазначив Демченко.

За його словами, якщо внесуть зміни до правил перетину кордону для жінок, то потрібно ухвалити чіткі умови для перевірки.

"Якщо будуть ухвалені інші зміни, звісно, прикордонники їх застосовуватимуть. Але треба розуміти, що якщо додавати категорію жінок, то це мають бути чіткі умови, як здійснювати перевірку цієї категорії громадян", — додав речник.

Нагадаємо, що в Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Він запроваджує ряд змін до процесу.

Також ми писали, що 18 травня запрацював мобільний додаток "Резерв+", який надає можливість оновити інформацію військовозобов’язаних. Застосунок, крім того, інформує чоловіків, які мешкають за кордоном, що повістки їм надсилатимуть електронною поштою.

кордон
жінки
мобілізація
війна в Україні
війна
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку