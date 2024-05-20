Мобілізація за новим законом — що кажуть у ДПСУ про виїзд жінок за кордон

Жінка в авто дає на перевірку паспорти. Фото: Shutterstock

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що новий закон про мобілізацію не передбачає змін до правил перетину кордону для жінок. Під обмеження підпадають тільки чоловіки призовного віку.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 19 травня.

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"Як і раніше, обмеження на виїзд стосуються виключно чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років", — зазначив Демченко.

За його словами, якщо внесуть зміни до правил перетину кордону для жінок, то потрібно ухвалити чіткі умови для перевірки.

"Якщо будуть ухвалені інші зміни, звісно, прикордонники їх застосовуватимуть. Але треба розуміти, що якщо додавати категорію жінок, то це мають бути чіткі умови, як здійснювати перевірку цієї категорії громадян", — додав речник.

Нагадаємо, що в Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Він запроваджує ряд змін до процесу.

Також ми писали, що 18 травня запрацював мобільний додаток "Резерв+", який надає можливість оновити інформацію військовозобов’язаних. Застосунок, крім того, інформує чоловіків, які мешкають за кордоном, що повістки їм надсилатимуть електронною поштою.