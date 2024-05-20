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Мобилизация по новому закону — что говорят в ГНСУ о выезде женщин за границу

20 мая 2024 01:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация по новому закону — что говорят в ГНСУ о выезде женщин за границу
Женщина в автомобиле дает на проверку паспорта. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что новый закон о мобилизации не предусматривает изменений в правила пересечения границы для женщин. Под ограничения подпадают только мужчины призывного возраста.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 19 мая.

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"По-прежнему ограничения на выезд касаются исключительно мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет", — отметил Демченко.

По его словам, если будут внесены изменения в правила пересечения границы для женщин, то нужно принять четкие условия для проверки.

"Если будут приняты другие изменения, конечно, пограничники будут их применять. Но надо понимать, что если добавлять категорию женщин, то это должны быть четкие условия, как осуществлять проверку этой категории граждан", — добавил спикер.

Напомним, что в Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Он вводит ряд изменений в процесс.

Также мы писали, что 18 мая заработало мобильное приложение "Резерв+", которое дает возможность обновить информацию военнообязанных. Приложение, кроме того, информирует мужчин, проживающих за границей, что повестки им будут посылать по электронной почте.

граница
женщины
мобилизация
война в Украине
війна
ГПСУ

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