Мобілізація жінок на війну, норми закону

Жінки-медики на війні. Фото: "Укрінформ"

Українські жінки, які мають медичну освіту чи працюють у цій галузі, можуть бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Але чинне законодавство дозволяє лише добровільну мобілізацію цієї категорії військовозобов’язаних громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Крім військовозобов’язаних чоловіків, процес мобілізації може зачепити і жінок, зокрема, тих, які мають медичну освіту чи працюють в медичній галузі.

Втім, процес для цієї категорії громадянок України не є обов’язковим.

"Мобілізувати можуть, але наразі жінок мобілізують лише за їхньої згоди", — підкреслив Юрій Айвазян.

Що робити медикиням

Юрист також додав, що писати заяву про небажання бути мобілізованою жінки не мають.

"Це треба робити лише у випадку, якщо запропонують службу в ЗСУ", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.

Раніше ми писали, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних.

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