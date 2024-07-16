Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація жінок — яка головна умова вказана в законі arrow

Мобілізація жінок — яка головна умова вказана в законі

16 липня 2024 18:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація жінок на війну, норми закону
Жінки-медики на війні. Фото: "Укрінформ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські жінки, які мають медичну освіту чи працюють у цій галузі, можуть бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Але чинне законодавство дозволяє лише добровільну мобілізацію цієї категорії військовозобов’язаних громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Мобілізація жінок

Крім військовозобов’язаних чоловіків, процес мобілізації може зачепити і жінок, зокрема, тих, які мають медичну освіту чи працюють в медичній галузі.

Втім, процес для цієї категорії громадянок України не є обов’язковим.

"Мобілізувати можуть, але наразі жінок мобілізують лише за їхньої згоди", — підкреслив Юрій Айвазян.

Що робити медикиням

Юрист також додав, що писати заяву про небажання бути мобілізованою жінки не мають.

"Це треба робити лише у випадку, якщо запропонують службу в ЗСУ", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.

Раніше ми писали, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних. 

Також ми інформували, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

ЗСУ медики жінки мобілізація жінки на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня