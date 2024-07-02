Мобілізація в Україні — чи випустять за кордон жінок, які оновили дані у ТЦК

Перевірка документів на кордоні України. Фото: freepik.com

Як відомо, відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані громадяни України повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Проте, це правило стосується не тільки чоловіків, а й жінок, що мають статус військовозобов'язаних. Дане нововведення викликає чимало запитань. Зокрема, чи зможуть такі жінки виїжджати за кордон після оновлення інформації про себе у ТЦК і чи треба їм мати військово-обліковий документ.

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На це питання дала відповідь українцям адвокатка Галина Токмач.

Так, слід знати, навіть якщо жінка є військовозобов'язаною, перебуває на військовому обліку заборона на виїзд за кордон на неї не поширюватиметься. Адже обмеження наразі встановлені виключно для:

чоловіків віком від 18 до 60 років;

державних службовців за певними посадами (незалежно від статі);

посадових осіб, які визначені в постанові уряду №57 (незалежно від статі).

Адвокатка підкреслила, що для виїзду з України військовозобов'язаним жінкам не потрібно мати військово-обліковий документ.

Знову ж таки, ч. 6 ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зобов'язує мати при собі військово-обліковий документ у період проведення мобілізації саме громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Зокрема вони повинні пред’являти його на вимогу представника ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

"Тобто, Вам не потрібен для виїзду за кордон ВОД і ніхто у Вас його не запитуватиме і не перевірятиме. Показуєте закордонний паспорт і все…", — підсумувала Галина Токмач.

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