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Виїзд за кордон військовозобов'язаних жінок — чи випустять після оновлення даних

2 липня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи випустять за кордон жінок, які оновили дані у ТЦК
Перевірка документів на кордоні України. Фото: freepik.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Як відомо, відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані громадяни України повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Проте, це правило стосується не тільки чоловіків, а й жінок, що мають статус військовозобов'язаних. Дане нововведення викликає чимало запитань. Зокрема, чи зможуть такі жінки виїжджати за кордон після оновлення інформації про себе у ТЦК і чи треба їм мати військово-обліковий документ. 

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На це питання дала відповідь українцям адвокатка Галина Токмач.

Так, слід знати, навіть якщо жінка є військовозобов'язаною, перебуває на військовому обліку заборона на виїзд за кордон на неї не поширюватиметься. Адже обмеження наразі встановлені виключно для:

  • чоловіків віком від 18 до 60 років;
  • державних службовців за певними посадами (незалежно від статі);
  • посадових осіб, які визначені в постанові уряду №57 (незалежно від статі).

Адвокатка підкреслила, що для виїзду з України військовозобов'язаним жінкам не потрібно мати військово-обліковий документ. 

Знову ж таки, ч. 6 ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зобов'язує мати при собі військово-обліковий документ у період проведення мобілізації саме громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Зокрема вони повинні пред’являти його на вимогу представника ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

"Тобто, Вам не потрібен для виїзду за кордон ВОД і ніхто у Вас його не запитуватиме і не перевірятиме. Показуєте закордонний паспорт і все…", — підсумувала Галина Токмач.

 

Раніше ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.

Нагадаємо ми писали, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

Також ми інформували, скільки жінок служать у ЗСУ станом на 2024 рік.

Україна жінки військовий облік мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон

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