Мобилизация женщин на войну, нормы закона

Женщины-медики на войне. Фото: "Укрінформ"

Украинские женщины, имеющие медицинское образование или работающие в этой области, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Но действующее законодательство разрешает только добровольную мобилизацию этой категории военнообязанных граждан.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация женщин

Помимо военнообязанных мужчин, процесс мобилизации может затронуть и женщин, в частности, имеющих медицинское образование или работающих в медицинской отрасли.

Впрочем, процесс для этой категории гражданок Украины не обязателен.

"Мобилизовать могут, но женщин мобилизуют только с их согласия", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Что делать медикам

Юрист также добавил, что писать заявление о нежелании быть мобилизованным у женщин нет.

"Это нужно делать только в случае, если предложат службу в ВСУ", — отметил Айвазян.

Напомним, мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам.

Ранее мы писали, выпустят ли за границу военнообязанных женщин после обновления данных.

Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.