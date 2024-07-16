Мобилизация женщин на войну, нормы закона

Мобилизация женщин — какое главное условие указано в законе
Украинские женщины, имеющие медицинское образование или работающие в этой области, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Но действующее законодательство разрешает только добровольную мобилизацию этой категории военнообязанных граждан.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация женщин
Помимо военнообязанных мужчин, процесс мобилизации может затронуть и женщин, в частности, имеющих медицинское образование или работающих в медицинской отрасли.
Впрочем, процесс для этой категории гражданок Украины не обязателен.
"Мобилизовать могут, но женщин мобилизуют только с их согласия", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Что делать медикам
Юрист также добавил, что писать заявление о нежелании быть мобилизованным у женщин нет.
"Это нужно делать только в случае, если предложат службу в ВСУ", — отметил Айвазян.
Напомним, мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам.
Ранее мы писали, выпустят ли за границу военнообязанных женщин после обновления данных.
Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.
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