Эксперты разъяснили, будут ли мобилизовать женщин и создавать трудовые отряды из украинцев

Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: Офис президента Украины

В последнее время в соцсетях ходит немало слухов вокруг мобилизации женщин или трудовой мобилизации украинцев. Причем слухи подогреваются информацией от депутатов, волонтеров или самих военных.

Чтобы узнать, насколько оправдана обеспокоенность по поводу последней громкой информации, коллеги из "Фокуса" пообщались с экспертами.

Читайте также:

Будет ли мобилизация женщин

Недавно волонтер Мария Берлинская и нардеп Марьяна Безугла рассуждали о призыве женщин в ряды ВСУ.

Но, по мнению сопредседателя общественной инициативы "Правое дело", военного эксперта Дмитрия Снегирева, сейчас вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит.

"Но главное, почему ни секретарь СНБО, ни волонтер не поднимают вопрос об изменении тактики и стратегии боевых действий за счет технологичности ВСУ — масштабирование производства средств поражения, которые сведут на нет численное преимущество противника ", — говорит Снегирев.

Олег Жданов, военный эксперт и полковник запаса ВСУ, заявил, что технически нет никаких проблем в мобилизации женщин, но стоит ли к ней прибегать — "очень большой вопрос".

"У нас сегодня один говорит, давайте полмиллиона мобилизуем, второй говорит — 160 тысяч. Вот госпожа Берлинская говорит, женщин надо мобилизовать. Не знаю, давайте детей мобилизуем, бросим такой лозунг. Дело в том, что единственная структура или организация, которая должна объявлять эти цифры — это Генеральный штаб ВСУ", — отмечает Жданов.

Согласен с коллегами и политолог Игорь Рейтович. По его словам, все расчеты Генштаба свидетельствуют о том, что мобилизация женщин сейчас не требуется.

Он подчеркнул, что Украина не Израиль, потому что там давно уже известно, сколько женщин в какие подразделения нужны, сколько должно быть таких подразделений, какую роль они будут выполнять. А в Украине таких расчетов нет.

Трудовая мобилизация украинцев

Другие громкие слухи: так называемая "добровольно-принудительная" трудовая мобилизация украинцев. Действительно, во время военного положения у государства есть все законные полномочия для ее введения.

Однако для этого сначала нужно, чтобы Минэкономики предоставили план Кабмина по переходу экономики на военные рельсы. После этого Кабмин представляет план на рассмотрение ставки Верховного главнокомандующего, которая должна его утвердить, рассказал Олег Жданов.

Он удивлен, что на четвертый год широкомасштабного вторжения этого не было сделано, то есть экономика остается в пределах мирного времени с небольшими изменениями.

"К сожалению, у нас нет плановой экономики, нет взгляда на шаг, два шага вперед. Мы действуем сугубо по ситуации, пытаясь тушить пожар по мере его возникновения. Это проблема государственного управления", — подытожил Олег Жданов.

По мнению Дмитрия Снегирева, если экономика страны на десятом году войны еще не переведена на военный лад, то сейчас поднимать этот вопрос по меньшей мере бестолково.

"О какой трудовой повинности идет речь, если даже планирование государственного бюджета происходит без учета потребностей отечественного ВПК?" — спрашивает Снегирев.

Военный эксперт подчеркнул, что нужно начинать с момента финансирования обороны, а не внедрения трудовой повинности.

Напомним, на днях ранее волонтер Мария Берлинская заявила, что в Украине нужна мобилизация женщин.

В понедельник, 4 ноября, это заявление поддержала народный депутат Украины Марианна Безугла. По ее словам, мобилизация женщин будет означать меньшую мобилизацию мужчин. Более того, она подавала соответствующие поправки к законам.