Мобилизационный законопроект — кто подлежит бронированию от призыва
Днем ранее появился текст заключения Комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады по мобилизационному законопроекту. Согласно документу, бронированию от призыва подлежат некоторые категории служащих.
Соответствующим документом поделился народный депутат Алексей Гончаренко.
Кто подлежит бронированию от мобилизации
Так, бронированию от мобилизации подлежат:
- Все сотрудники Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, судов, учреждений системы правосудия и органов досудебного расследования, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов;
- Руководители органов государственной и местного суммоуправления.
- 50% госслужащих категорий "Б" и "В".
- Сотрудники стратегических предприятий, выполняющих военные заказы.
- Персонал предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ, а также их бенефициарные собственники.
Напомним, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.
К слову, Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.
Кроме того, Минкульт добавил в список предприятий, считающихся критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, передвижной цирк и фирму.
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