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Мобилизационный законопроект — кто подлежит бронированию от призыва

10 апреля 2024 10:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизационный законопроект — кто подлежит бронированию от призыва
Работник ТЦК. Фото иллюстративный. Facebook Кировоградского областного ТЦК и СП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Днем ранее появился текст заключения Комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады по мобилизационному законопроекту. Согласно документу, бронированию от призыва подлежат некоторые категории служащих.

Соответствующим документом поделился народный депутат Алексей Гончаренко.

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Кто подлежит бронированию от мобилизации

Так, бронированию от мобилизации подлежат:

  • Все сотрудники Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, судов, учреждений системы правосудия и органов досудебного расследования, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов;
  • Руководители органов государственной и местного суммоуправления.
  • 50% госслужащих категорий "Б" и "В".
  • Сотрудники стратегических предприятий, выполняющих военные заказы.
  • Персонал предприятий, критически важных для обеспечения ВСУ, а также их бенефициарные собственники.

Напомним, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.

К слову, Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Кроме того, Минкульт добавил в список предприятий, считающихся критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, передвижной цирк и фирму.

война
военный призыв
военные
контрнаступление ВСУ
мобилизация
бронирование
война в Украине

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