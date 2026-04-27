Військові після звільнення можуть отримати допомогу від держави

Військові, які звільнилися зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Це важлива фінансова підтримка, яка допомагає ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Розмір виплат залежить від категорії служби та підстав для звільнення.

Про це 26 квітня повідомили в Київському обласному ТЦК та СП.

Виплати після звільнення зі служби

Контрактники та кадрові військові отримають від 25% до 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби, мобілізовані — 4% місячного забезпечення за кожен повний місяць служби (але щонайменше 25%), а офіцери за призовом — 50% місячного забезпечення.

Також військовослужбовці мають право на повний розрахунок грошового забезпечення, допомогу на оздоровлення, компенсації за невикористані відпустки та неотримане речове майно.

"Звільнення не означає втрату прав — військова частина зобов'язана провести повний фінансовий розрахунок", — наголосили в регіональному військкоматі.

