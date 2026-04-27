Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Військові після звільнення можуть отримати допомогу від держави

Військові після звільнення можуть отримати допомогу від держави

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 06:30
Військові після звільнення можуть отримати допомогу від держави
Гроші на тлі військового одностроя. Фото ілюстративне: armyinform.com

Військові, які звільнилися зі служби, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Це важлива фінансова підтримка, яка допомагає ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Розмір виплат залежить від категорії служби та підстав для звільнення.

Про це 26 квітня повідомили в Київському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE

Виплати після звільнення зі служби

Контрактники та кадрові військові отримають від 25% до 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби, мобілізовані — 4% місячного забезпечення за кожен повний місяць служби (але щонайменше 25%), а офіцери за призовом50% місячного забезпечення.

Також військовослужбовці мають право на повний розрахунок грошового забезпечення, допомогу на оздоровлення, компенсації за невикористані відпустки та неотримане речове майно.

"Звільнення не означає втрату прав — військова частина зобов'язана провести повний фінансовий розрахунок", — наголосили в регіональному військкоматі. 

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що українки можуть долучатися до війська. Йдеться про добровільну службу за контрактом. Щоправда, цей крок не звільнить від служби їхніх чоловіків.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що ті, хто служив за контрактом, можуть після його завершення звільнитися. Для цього потрібно подати рапорт. Варто пам'ятати: без наявності відстрочки такі громадяни виїжджати за кордон не зможуть.

військовослужбовці грошова допомога звільнення з армії
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації