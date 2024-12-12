Что делать, если мобилизовали, несмотря на поданные документы на отсрочку — объясняет адвокат

Призвали, несмотря на поданные документы на отсрочку — что делать
Некоторые военнообязанные мужчины в Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Чтобы ее получить, необходимо написать заявление и подать в ТЦК соответствующие документы. Тем не менее бывают случаи, когда гражданина мобилизуют в армию, несмотря на представленные документы.
Что можно сделать в такой ситуации, рассказал адвокат Роман Лихачев в комментарии изданию "Телеграф".
Правозащитник советует подавать заявление на отсрочку и пакет всех необходимых документов (а точнее нотариально заверенные копии) в ТЦК и СП по почте заказным письмом с описанием и обратным уведомлением о вручении или по электронной почте. Это можно сделать как для оформления отсрочки, так и для ее продления, если срок действия истек.
Как подчеркнул Роман Лихачев, это позволит зафиксировать факт подачи заявления на рассмотрение комиссии. Тогда у лица будут основания для обращения в суд, если мобилизация была осуществлена без учета поданного заявления.
"Обычно представители ТЦК в суде утверждают, что не были информированы об основаниях для отсрочки и не получали заявление от лица. Поэтому важно иметь доказательства того, что заявление было подано должным образом", — пояснил правовед.
Добавим, в приложении 5 Порядка № 560 представлен перечень документов, которые нужно подавать для оформления отсрочки в зависимости от соответствующего основания.
Подтверждением предоставленной отсрочки является Справка, выдаваемая по форме, указанной в приложении 6 Порядка № 560.
Ранее мы сообщали, как лучше оформлять отсрочку — через "Резерв+ или в ТЦК".
Напомним, мы писали, кому можно оформить отсрочку онлайн и в каких случаях следует обратиться в ТЦК.
Также мы информировали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.
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